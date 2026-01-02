Proprietarii clubului de noapte din Crans-Montana, mistuit de flăcări în noaptea de Revelion, sunt Jacques Moretti și soția sa, Jessica, figuri influente în industria HoReCa din Elveția, notează The Mirror.

Jacques Moretti și soția sa, originari de pe insula franceză Corsica, au deschis barul Le Constellation în stațiunea de schi exclusivistă Crans-Montana în decembrie 2015, după o vacanță petrecută în zonă. Localul a fost complet distrus de incendiul violent izbucnit în primele ore ale zilei de 1 ianuarie, tragedie în care și-au pierdut viața 40 de persoane, inclusiv tineri veniți să sărbătorească trecerea în noul an.

Potrivit presei britanice, Jessicai Moretti, în vârstă de 40 de ani, a studiat la University of Glamorgan, instituție de învățământ superior cu mai multe campusuri în sudul Țării Galilor. De asemenea, ea a urmat un program de studii la International University of Monaco și la Montpelier Business School din Franța, țara sa de origine.

Femeia se afla în bar în momentul izbucnirii incendiului, dar a scăpat cu viață

Femeia, care se afla la fața locului în momentul incendiului, a suferit arsuri la braț, potrivit unei surse apropiate dosarului, citată de Figaro. Aceasta precizează că soțul ei este teafăr. Ministerul Afacerilor Externe a înregistrat, într-un prim bilanț, doi francezi printre răniții incendiului, fără a preciza dacă proprietara face parte din acest număr. Înainte ca acest număr să crească, ajungând la cel puțin nouă francezi răniți și alți opt încă nelocalizați.

Potrivit informațiilor BFMTV, Jacques Moretti nu se afla în bar în momentul incendiului din acea noapte, ci într-unul dintre celelalte două localuri ale cuplului. Un prieten al cuplului, Jean-Thomas Filippini, intervievat de AFP, a asigurat, de asemenea, că cei doi proprietari ai barului sunt în viață. El a povestit că a primit, în noaptea de Anul Nou, un videoclip cu localul. „Am încercat să-mi contactez prietenii toată noaptea. Soția mi-a răspuns în jurul orei 5 dimineața, spunându-mi că sunt în viață și că este o catastrofă”, a spus el. Cuplul de francezi a deschis localul în 2015

Jessica Moretti și soțul ei, despre care presa scrie că au un fiu, locuiesc în prezent pe insula franceză Corsica. Stațiunea Crans-Montana este în mare parte francofonă și atrage numeroși turiști din Franța, atât pentru schi, cât și pentru vacanțe de golf. Cei doi ar fi vizitat pentru prima dată zona în 2011, fiind printre primii turiști francezi care au ales această destinație.

Patru ani mai târziu, în decembrie 2015, au decis să deschidă barul Le Constellation, descris pe site-ul oficial al stațiunii Crans-Montana drept un „spațiu elegant” cu o „atmosferă festivă”. Conform informațiilor disponibile, localul era și unul dintre puținele baruri din stațiune care permiteau accesul tinerilor începând cu vârsta de 16 ani, nu de 18 ani, așa cum se întâmpla în majoritatea cluburilor din zonă.