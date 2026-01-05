În urma incendiului care a ucis 40 de persoane și a rănit 119 într-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana în ajunul Anului Nou, anchetatorii se concentrează pe teoria conform căreia „lumânările aprinse plasate pe sticlele de șampanie” au fost cauza, a confirmat un procuror citat de France24.

Principala ipoteză a anchetatorilor este că incendiul a fost provocat de „lumânări incandescente plasate pe sticle de șampanie”, a anunțat Béatrice Pilloud, procuror general al cantonului Valais. Aceste lumânări, aduse aproape de tavan, au provocat „un incendiu foarte rapid și generalizat”. Ancheta a progresat datorită „înregistrărilor video care au fost obținute și analizate”, interogării mai multor martori și „constatărilor făcute la fața locului”, a explicat procuroarea.

Cei doi manageri ai barului, ambii cetățeni francezi, au fost audiați

Un număr provizoriu de 40 de morți a fost confirmat de Mathias Reynard, președintele Consiliului de Stat al Cantonului Valais. Potrivit comandantului poliției din Valais, Frédéric Gisler, 119 persoane au fost rănite, dintre care 113 au fost deja identificate. Printre răniți, 71 sunt cetățeni elvețieni, 14 sunt francezi și 11 sunt italieni.

Președintele Consiliului de Stat al Cantonului Valais a indicat, de asemenea, că aproximativ 50 de persoane rănite au fost transferate sau sunt în curs de transfer către unități specializate pentru mari arși din alte țări europene.

Cei doi manageri ai barului, ambii cetățeni francezi, au fost, de asemenea, audiați, a declarat procuroarea.

Ancheta va continua şi va evalua în special respectarea standardelor de siguranță la incendiu în bar și stabilind dacă erau suficiente uși de ieșire.

Elveția a ordonat ca drapelul național să fie arborat în bernă timp de cinci zile în semn de doliu, iar o ceremonie este planificată pentru vineri, 9 ianuarie, la Crans-Montana.

Traducere Rador: Gabriela Sîrbu