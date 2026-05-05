Campionatele Naționale ANBCT 2026 se desfășoară în perioada 6-7 mai, la Centrul Gastronomic Brașov, din cadrul Selgros Cash & Carry, reunind profesioniști din întreaga țară într-un format competitiv construit pe execuție, rigoare și coerență. Evenimentul își propune să apropie competițiile locale de standardele marilor concursuri internaționale, prin probe desfășurate live și criterii clare de jurizare.

Competiția este structurată pe două secțiuni, cofetărie și bucătărie, iar echipele sunt evaluate după gust, tehnică, organizare, prezentare și relevanța preparatelor pentru contextul gastronomic actual.

Juriul reunește profesioniști cu experiență în competiții internaționale și proiecte din industria locală. În secțiunea de bucătărie, evaluarea este realizată de Ioan Florescu, Liviu Preda, Emanuel Mocan, Vasilică Bejenaru și Nico Lontras. Pentru cofetărie, juriul este format din Ioana Bunea, Laura Eremia, Vera Maxim, Daciana Sârbu, Andreea Druță, Georgian Tufă și Marinel Bejan. Coordonarea ambelor secțiuni este asigurată de Cezar Munteanu, președintele juriului.

„Competițiile trebuie să reflecte realitatea din bucătărie. Standardele sunt clare, iar diferența o fac consistența, disciplina și capacitatea de a livra sub presiune. În același timp, ne uităm atent și către viitor – către acei bucătari și cofetari care pot deveni, în timp, parte din echipele reprezentative ale României”, a declarat Cezar Munteanu.

Probele sunt concepute pentru a testa performanța în condiții reale de lucru. În cofetărie, echipele trebuie să realizeze un tort modern și un desert de restaurant, tratate ca un ansamblu coerent. În bucătărie, concurenții pregătesc o gustare și un fel principal într-un interval de timp limitat, cu accent pe organizare și claritate în farfurie.

Organizatorii susțin că evenimentul funcționează ca un instrument de evaluare și dezvoltare pentru industria gastronomică, oferind un cadru în care nivelul profesional este măsurat obiectiv.

Evenimentul este susținut de parteneri din industrie, cu Selgros Cash & Carry în rol de partener strategic, alături de companii precum Marathon, Callebaut, Capfruit, Magimix, Bamix, Novapan, Nespresso, Toneli, Tork, SpicePure și Unilever Food Solutions. Partenerii de ospitalitate includ hoteluri și resorturi din Brașov și Poiana Brașov.

Programul competiției prevede desfășurarea Campionatului Național de Cofetărie pe 6 mai și a Campionatului Național de Bucătărie pe 7 mai.

Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism, organizatorul evenimentului, este una dintre cele mai vechi organizații profesionale din România, cu o tradiție de peste 50 de ani, și singura afiliată la World Association of Chefs Societies.