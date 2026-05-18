Ministerul Mediului a anunțat că va verifica modul în care restaurantul Panoramic de pe Tâmpa și-a desfășurat activitatea după ce au apărut informații potrivit cărora unitatea ar fi funcționat timp de șapte luni fără autorizație de mediu, într-o arie protejată. Informația a fost transmisă de Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Anunțul vine într-un context tensionat, după ce proprietarul restaurantului, omul de afaceri George Copos, a declarat recent că ar putea închide telecabina de pe Tâmpa dacă nu va obține accesul solicitat. Acesta a invocat o investiție de aproximativ 21 de milioane de euro.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat pentru HotNews că situația trebuie analizată exclusiv din perspectiva respectării legislației și nu a persoanelor implicate. „Avem obligații legale care trebuie respectate, care sunt controlate de autoritățile cu atribuții de control și am spus foarte clar de la bun început că nu este o discuție despre persoane, despre firma cuiva, ci este o discuție pur și simplu de legalitate. Acolo unde controalele relevă că nu este respectată legislația, nimeni nu ar trebui să întoarcă ochii să spună «Da, dar acolo este vorba de persoana X»”, a afirmat Diana Buzoianu.

Restaurant în zonă protejată

Potrivit acesteia, problema apare atunci când anumite persoane solicită interpretarea sau relaxarea legislației pentru obținerea unor avize. „Sunt sute de cazuri unde se cere interpretarea legislației și relaxarea ei pentru a primi diverse avize”, a mai spus ministra.

Cazul este sensibil și prin prisma amplasării restaurantului. Tâmpa reprezintă o zonă protejată, iar informațiile apărute indică inclusiv utilizarea autovehiculelor într-o zonă unde accesul auto este strict interzis. Anterior, restaurantul Panoramic fusese sancționat de Garda de Mediu.

Verificările anunțate de Ministerul Mediului urmează să stabilească dacă activitatea restaurantului s-a desfășurat cu respectarea tuturor obligațiilor legale și a condițiilor impuse pentru o arie protejată.