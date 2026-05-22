Parcul Titan din București devine, timp de trei zile, punctul de întâlnire al gastronomiilor și tradițiilor asiatice, odată cu cea de-a șasea ediție Asian Food Fest, organizată de vineri până duminică în zona Calul Titanilor, la intrarea dinspre strada Liviu Rebreanu, transmite Agerpres.

Potrivit organizatorilor, festivalul va reuni sute de expozanți, artiști, dansatori și creatori care vor transforma spațiul într-o incursiune în cultura asiatică.

„Festivalul propune o experiență completă, în care gastronomia se împletește cu muzica, dansul, arta și obiceiurile specifice culturilor asiatice. De la street food reinterpretat și deserturi japoneze inspirate de cultura manga, până la demonstrații artistice și ateliere interactive, Asian Food Fest promite o vacanță exotică lipsită de grija bagajelor și a pașaportului”, au transmis organizatorii.

Preparate inspirate din mai multe bucătării asiatice

Ediția din acest an aduce preparate inspirate din gastronomia unor țări precum:

Japonia;

China;

Coreea de Sud;

Thailanda;

Vietnam;

Filipine;

India;

Pakistan;

Sri Lanka;

Liban;

Turcia.

Vizitatorii vor găsi și:

cafele de specialitate;

ceaiuri asiatice;

deserturi orientale;

înghețată artizanală;

chipsuri în spirală.

Organizatorii spun că vor exista și opțiuni vegane, fără gluten sau fără zahăr.

Spectacole K-pop, dansuri Bollywood și ateliere pentru copii

Pe scena amplasată lângă lacul din Parcul Titan vor avea loc spectacole inspirate din mai multe culturi asiatice:

dansuri Bollywood;

show-uri K-pop și K-dance;

demonstrații de tobe tradiționale asiatice;

dansuri filipineze și orientale;

parade de costume;

momente de street dance.

Serile vor continua cu petreceri în aer liber dedicate culturii pop asiatice și muzicii orientale contemporane.

Festivalul include și o zonă de ateliere creative și experiențe culturale interactive, unde copiii și adulții vor putea participa gratuit la activități precum:

origami;

caligrafie asiatică;

pictură pe evantaie;

ceramică și felinare;

jocuri tradiționale asiatice.

Va exista și o zonă dedicată culturii manga și accesoriilor inspirate din cultura japoneză contemporană.

Programul festivalului

Intrarea este liberă.

Programul festivalului este: