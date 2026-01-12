Când mămăliga întâlnește ingrediente bogate și gusturi intense, rezultatul nu mai este doar un fel tradițional, ci o adevărată vedetă a mesei de weekend. Imaginează-ți o bază moale de mămăligă, straturi consistente de bacon crocant și cârnați rumeniți, ouă care își aduc savoarea, untul care leagă totul împreună și cașcavalul topit care se întinde în fire aurii la fiecare mușcătură. Rețeta propusă de Iulian Rogoz pe rețelele sociale prezintă un tort de mămăligă servit cu o lingură generoasă de smântână alături. Acest „tort de mămăligă” pare o reinterpretare modernă a bucatelor rustice românești – un preparat care îmbină confortul mâncării de casă cu savoarea unui festin autentic. Cu ingrediente simple și o tehnică cu rădăcini în tradiția bucătăriei noastre, acest tort ar putea să devină vedeta oricărei mese în familie sau întâlniri cu prietenii.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Rețetele inspirate din mămăligă la cuptor sau în straturi, cu brânzeturi și carne, sunt frecvent întâlnite în bucătăria românească, sub diferite forme, de la „mămăliga pe pături” până la diverse budinci cu ouă și cașcaval. Mămăliga însăși este un preparat versatil, care capătă textură și aromă diferite în funcție de modul de preparare și ingredientele adăugate. În multe rețete tradiționale, mămăliga se combină cu brânză, cârnați sau ouă la cuptor pentru a crea feluri bogate și consistente, perfecte pentru masa de prânz sau cină în familie.

Ingrediente

200 g bacon

4 cârnați oltenești (sau orice cârnați afumați preferați)

4 ouă

50 g unt (bucăți pentru savoare)

150 g cașcaval (ras sau tăiat felii)

Mămăligă (cantitate după gust – vezi mai jos estimare)

Smântână pentru servit

Cum se face „tortul” de mămăligă

Prepară o mămăligă consistentă

Pentru o mămăligă care poate fi modelată în straturi, preparați o cantitate suficientă:

Apa: aproximativ 1 litru de apă

Mălai: în jur de 250–300 g făină de mălai

Sare: o linguriță

Unt: 1–2 linguri pentru extra finețe

Se aduce apa cu sare la fierbere, se adaugă mălaiul în ploaie, amestecând bine, și se fierbe până când se desprinde de pe pereții vasului. Mămăliga trebuie să fie fermă, dar moale, astfel încât să poată fi presată în straturi.

Pregătește ingredientele din umplutură

Taie baconul și prăjește-l ușor într-o tigaie, până începe să devină crocant.

Adaugă cârnații și rumenește-i bine.

Bate ouăle ușor și adaugă-le spre final, când toate celelalte sunt rumenite deja.

Montarea tortului

Strat de bază – Într-o tavă termorezistentă, pune un strat gros de mămăligă caldă formând baza tortului. Strat de gust – Adaugă stratul de bacon prăjit și cârnați, distribuindu-le uniform. Ouă și unt – Taie untul în bucăți mici și așază-le printre ingrediente pentru extra finețe pe straturi. Cașcaval aromat – Presară cașcavalul ras deasupra. Repetă – Continuă să suprapui straturi de mămăligă și umplutură până se termină ingredientele. Pe ultimul strat pune cașcaval din belșug pentru a se topi frumos la cuptor.

Coacerea

Preîncălzește cuptorul la 180–190°C. Introdu tava cu tortul de mămăligă în cuptor și coace 20–30 de minute, până când stratul de cașcaval de deasupra este rumenit și aromele s-au combinat frumos.

Servire

Servește felii generoase de tort de mămăligă calde, cu o lingură de smântână alături. Untul topit și cașcavalul se întind într-un strat cremos care contrastează perfect cu textura densă a mămăligii și cu savorile baconului și cârnaților.

Sfaturi utile

Pentru o mămăligă cu textura potrivită la cuptor, raportul apă-mălai poate fi aproximativ 3 părți apă și 1 parte mălai. Astfel mămăliga va fi suficient de fermă ca să nu se destrame când este stratificată.

Pentru aromă suplimentară, servește cu un strop de piper negru proaspăt ras.

Acest „tort de mămăligă” nu este desertul dulce de care ai fi obișnuit. Este mai degrabă o reinterpretare spectaculoasă a unei mâncări tradiționale românești, gândită pentru mesele copioase de familie sau pentru zilele când vrei ceva consistent cu gust rustic. Straturile de mămăligă, combinate cu bacon, cârnați, ouă, cașcaval și unt, creează un preparat care evocă tradiția, dar oferă o experiență culinară surprinzător de modernă și bogată.