Prețurile la legume și verdețuri au crescut constant în ultimii ani, iar diferențele se simt mai ales la produsele proaspete cumpărate frecvent. O mini-grădină, fie în curte, fie pe balcon, poate reduce vizibil cheltuielile lunare. Calculele de mai jos sunt orientative, bazate pe prețuri medii din retail și piețe locale, dar arată clar unde apare economia.

Datele privind consumul mediu de legume și evoluția prețurilor sunt susținute de analize publicate de Eurostat și FAO, care indică o presiune constantă pe costurile alimentare în Europa.

1. Roșii (roșii cherry sau clasice)

Producție estimată: 8-12 kg / plantă / sezon

Preț mediu: 10-15 lei/kg

Economie anuală: 80-150 lei / plantă

Roșiile sunt printre cele mai consumate și cele mai scumpe în extrasezon. Două-trei plante acoperă o mare parte din consumul unei familii vara.

2. Salată verde

Recolte: 6-8 cicluri/an (dacă replantezi sau tai frunzele)

Preț: 4-6 lei/bucată

Economie: 100-150 lei/an

Crește rapid și poate fi recoltată continuu dacă nu tai planta de la rădăcină.