Cât economisești într-un an dacă plantezi fructe și legume acasă / O mini-grădină, fie în curte, fie pe balcon, poate reduce vizibil cheltuielile lunare

23 apr. 2026, Articole / Reportaje
Cât economisești într-un an dacă plantezi fructe și legume acasă / O mini-grădină, fie în curte, fie pe balcon, poate reduce vizibil cheltuielile lunare
Foto Unsplash

Prețurile la legume și verdețuri au crescut constant în ultimii ani, iar diferențele se simt mai ales la produsele proaspete cumpărate frecvent. O mini-grădină, fie în curte, fie pe balcon, poate reduce vizibil cheltuielile lunare. Calculele de mai jos sunt orientative, bazate pe prețuri medii din retail și piețe locale, dar arată clar unde apare economia.

Datele privind consumul mediu de legume și evoluția prețurilor sunt susținute de analize publicate de Eurostat și FAO, care indică o presiune constantă pe costurile alimentare în Europa.

1. Roșii (roșii cherry sau clasice)

  • Producție estimată: 8-12 kg / plantă / sezon
  • Preț mediu: 10-15 lei/kg
  • Economie anuală: 80-150 lei / plantă

Roșiile sunt printre cele mai consumate și cele mai scumpe în extrasezon. Două-trei plante acoperă o mare parte din consumul unei familii vara.

2. Salată verde

  • Recolte: 6-8 cicluri/an (dacă replantezi sau tai frunzele)
  • Preț: 4-6 lei/bucată
  • Economie: 100-150 lei/an

Crește rapid și poate fi recoltată continuu dacă nu tai planta de la rădăcină.

salată-legume-grădina-horticultură

ID 85758839 ©
Firina | Dreamstime.com

3. Ceapă verde

  • Se regenerează din bulb
  • Preț: 2-3 lei/legătură
  • Economie: 80-120 lei/an

Una dintre cele mai simple culturi. Poate fi crescută inclusiv pe pervaz.

4. Busuioc și alte plante aromatice

  • Preț: 5-8 lei/ghiveci sau legătură
  • Economie: 100-200 lei/an

Busuiocul, pătrunjelul sau menta sunt cumpărate frecvent în cantități mici, dar costul anual se adună.

5. Ardei (gras sau iute)

  • Producție: 20-30 bucăți/plantă
  • Preț: 12-18 lei/kg
  • Economie: 70-120 lei/plantă

Ardeiul ocupă puțin spațiu și produce constant.

6. Castraveți

  • Producție: 10-15 kg/plantă
  • Preț: 6-10 lei/kg
  • Economie: 60-120 lei/plantă

Ideali pentru balcon dacă ai spalier sau suport vertical.

7. Dovlecei

  • Producție: 15-25 bucăți/plantă
  • Preț: 4-6 lei/kg
  • Economie: 80-120 lei/plantă

Plantele sunt productive și rezistente.

8. Spanac

  • Crește rapid, mai ales primăvara și toamna
  • Preț: 6-10 lei/pungă
  • Economie: 60-100 lei/an

Poate fi cultivat de mai multe ori pe an.

9. Rucola

  • Recoltare continuă
  • Preț: 7-12 lei/caserolă
  • Economie: 80-150 lei/an

Produce frunze constant, dacă este tăiată corect.

rucola-a-fost-dintotdeauna-cautata-si-consumata-dar-multe-secole-era-interzisă-cultivarea-si-comerțul

foto: freepik.com

10. Căpșuni

  • Producție: 300-500 g/plantă
  • Preț: 15-25 lei/kg
  • Economie: 50-100 lei/plantă

Plantele perene produc mai mulți ani la rând.

Cât se adună într-un an

Dacă ai 10-15 plante mixte (nu suprafață mare, ci o combinație de ghivece și câteva jardiniere), economiile pot ajunge la circa 800 – 1.500 lei pe an.

Într-o grădină mică de curte, suma poate depăși 2.000 lei, în funcție de producție și consum.

Unde apare, de fapt, câștigul

Economia nu vine doar din faptul că nu mai cumperi. Apar și alte avantaje:

  • reduci cumpărăturile impulsive (mai ales la verdețuri)
  • folosești exact cât ai nevoie, fără risipă
  • ai acces la produse proaspete, fără costuri de transport sau ambalaj

Ce merită cultivat și ce nu

Nu toate culturile sunt rentabile. De exemplu:

  • cartofii sau morcovii sunt ieftini în comerț, deci economia e mică
  • verdețurile, roșiile sau ardeii aduc cel mai bun raport cost/producție

O mini-grădină nu elimină complet cheltuielile, dar reduce constant costurile recurente. Diferența se vede mai ales la produsele cumpărate des și în cantități mici.

