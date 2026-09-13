Incendiu la un restaurant din Iași / Focul a izbucnit la friteuze și a afectat o parte din acoperiș

13 sept. 2026, Articole / Reportaje
Incendiu la un restaurant din Iași / Focul a izbucnit la friteuze și a afectat o parte din acoperiș
FOTO: ISU Iași
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Cuprins
  1. Au ars uleiurile și depunerile de grăsime de pe tubulatura de evacuare
  2. Cauza probabilă și recomandările pompierilor

Un incendiu a izbucnit în bucătăria unui restaurant de pe bulevardul Carol I din Iași. Nu au fost înregistrate victime.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, citat de Agerpres, focul se manifesta la nivelul friteuzelor. La sosirea pompierilor, degajările de fum erau mari și exista riscul propagării incendiului în interiorul restaurantului. În momentul producerii evenimentului, în restaurant nu se aflau persoane.

Au ars uleiurile și depunerile de grăsime de pe tubulatura de evacuare

Incendiul a cuprins uleiurile din zona de gătit și depunerile de grăsime de pe tubulatura de evacuare. Au ars și aproximativ cinci metri pătrați din acoperiș, în imediata apropiere a hornului de evacuare. De asemenea, au fost degradate diverse bunuri materiale, a precizat ISU Iași.

Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu două autospeciale. La fața locului a fost trimis și un echipaj de prim ajutor calificat.

Cauza probabilă și recomandările pompierilor

Potrivit ISU Iași, cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic generat de un aparat de gătit. Primele materiale care s-au aprins au fost uleiurile. Pompierii recomandă ca aparatele de gătit aflate în funcțiune să nu fie lăsate nesupravegheate. Hotele, filtrele și tubulaturile de evacuare trebuie curățate periodic de depunerile de grăsime. „Nu folosiți niciodată apă pentru stingerea uleiului sau grăsimilor încinse„, avertizează reprezentanții ISU Iași.

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Aparatele și instalațiile din bucătării trebuie, de asemenea, verificate și întreținute periodic. În cazul unei situații de urgență, autoritățile recomandă apelarea numărului unic 112.

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