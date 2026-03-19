Uniunea Europeană și Australia par mai aproape ca oricând de încheierea unui acord comercial negociat încă din 2018, scrie Euractiv. Disputa privind cotele de carne de vită însă continuă să blocheze partea cea mai sensibilă a dosarului. Potrivit informațiilor prezentate, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să meargă la Canberra într-un ultim efort de a închide negocierile. O decizie finală privind volumul de carne de vită acceptat în acord ar urma să fie luată direct împreună cu premierul australian Anthony Albanese.

Comisia Europeană a confirmat că Ursula von der Leyen va călători în Australia în perioada 23-25 martie. Vizita este descrisă drept decisivă pentru semnarea pactului comercial. Va include opriri la Sydney și Canberra, iar în capitala australiană sunt așteptate discuțiile finale cu premierul Anthony Albanese. La întâlniri va participa și comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič.

Și partea australiană a confirmat vizita. În mesajul transmis de biroul premierului de la Canberra, relația dintre Australia și Uniunea Europeană este prezentată ca fiind construită pe valori democratice comune și pe o abordare asemănătoare în materie de securitate și comerț. În paralel, Bruxellesul urmărește și un parteneriat cu Australia în domeniul securității și apărării. Despre acesta, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, spunea recent că este deja finalizat.

Într-o scrisoare trimisă mai devreme liderilor europeni, Ursula von der Leyen a arătat că acordul comercial este aproape gata. Ea a descris momentul drept „ultima etapă” către încheierea unui acord de liber schimb UE-Australia. Apoi l-a prezentat ca pe un pas în diversificarea parteneriatelor internaționale ale Europei și în consolidarea prezenței sale globale.

Miza economică, de ambele părți

Miza economică a acordului este importantă pentru ambele părți. Documentul ar urma să elimine tarifele pentru mărfurile schimbate între Uniunea Europeană și Australia. De asemenea, să faciliteze accesul UE la materii prime critice precum litiul, cobaltul, pământurile rare și hidrogenul. Din perspectiva Bruxellesului, acesta este unul dintre argumentele-cheie în favoarea pactului.

Totuși, ceea ce poate decide soarta întregului acord este tot carnea de vită. În ultima rundă de discuții de la Bruxelles, Maroš Šefčovič și omologul său australian Don Farrell au negociat intens tocmai pe tema cotelor pentru carnea de vită și cea de oaie, exact problema care a făcut să eșueze și negocierile din 2023.

Grupurile influente de fermieri din Australia cer un acces mai larg pe piața europeană, cu cel puțin 50.000 de tone de carne de vită pe an, la tarife reduse. De cealaltă parte, Bruxellesul oferă, potrivit oficialilor europeni citați, o cotă de 30.000 de tone. Diferența dintre cele două poziții rămâne suficient de mare încât să transforme acest punct într-un obstacol politic major.

Potrivit unui oficial european apropiat negocierilor, decizia finală privind aceste cote nu va mai fi lăsată doar la nivel tehnic, ci va fi luată chiar de Ursula von der Leyen și Anthony Albanese, la Canberra. Cu alte cuvinte, dosarul a ajuns în punctul în care doar o înțelegere politică de vârf mai poate închide disputa.

Presiuni de ambele părți

Presiunea nu vine însă doar din Australia. Și fermierii europeni au început să reacționeze tot mai dur. Copa-Cogeca a transmis marți că are „îngrijorări serioase” în legătură cu echilibrul acordului. Președintele organizației, Massimiliano Giansanti, a avertizat că agricultura nu poate fi tratată din nou ca monedă de schimb pentru obținerea unor câștiguri în alte sectoare, mai ales într-un moment în care fermele europene se confruntă deja cu costuri de producție în creștere și venituri în scădere. Reacția vine într-un context deja tensionat în Europa. Mai devreme în acest an, fermierii au protestat în mai multe țări față de acordul Mercosur, care acordă și el o cotă limitată de exporturi de carne de vită către Uniunea Europeană la tarif preferențial.

Acest precedent a făcut ca orice nouă concesie pe carne să fie urmărită cu mult mai multă atenție de sectorul agricol. În acest moment, acordul comercial UE-Australia pare mai aproape de finalizare decât în anii anteriori, dar tocmai punctul care a blocat negocierile în trecut rămâne nerezolvat. De aceea, întâlnirea de la Canberra poate deveni momentul decisiv: fie cele două părți găsesc un compromis privind carnea de vită, fie unul dintre cele mai ambițioase acorduri comerciale urmărite de Bruxelles în ultimii ani riscă să rămână, din nou, suspendat.