Emil Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, va participa ca speaker la conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, organizată de G4Food și Economedia pe 20 martie 2026, la București. Evenimentul va fi transmis live.

Emil Dumitru este secretar de stat în cadrul MADR și are experiență în domeniul politicilor agricole și al reprezentării fermierilor, fiind implicat în dialogul dintre autorități și mediul agribusiness.

Conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale” are loc pe 20 martie 2026, între orele 10:00 și 14:00, la Hotel CARO București.

Evenimentul analizează impactul schimbărilor economice globale asupra României, cu accent pe agricultură, industrie alimentară și comerț, inclusiv efectele acordului UE–Mercosur. La discuții participă decidenți publici, reprezentanți ai mediului de business și experți în politici economice.

Agenda include două paneluri:

Primul panel este dedicat transformărilor din agricultură, cu teme precum competitivitatea fermierilor, influența asupra prețurilor și lanțurilor de aprovizionare și opțiunile de adaptare la noile condiții economice.

Al doilea panel abordează oportunitățile de business generate de acordul UE–Mercosur, cu accent pe exporturi, investiții și accesul companiilor românești pe piețele din America Latină.

Evenimentul se adresează decidenților și executivilor din agricultură, industrie alimentară, retail, export, logistică, finanțe și sectorul public, interesați de informații aplicate și conexiuni relevante pentru dezvoltarea afacerilor.