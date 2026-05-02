Profesorul Carlo Dragomir, unul dintre cei mai activi susținători ai învățământului tehnic și profesional din România, este o voce care vorbește cu pasiune, dar și cu luciditate despre reformarea sistemului educațional. În cadrul unui amplu interviu, el a vorbit despre sistemul „APIO”, o metodologie originală de formare a competențelor profesionale și digitale, propusă deja spre implementare la nivel european, dar și despre dificultățile întâmpinate în aplicarea coerentă a învățământului dual în România.

APIO, un sistem educațional construit pe nevoile reale ale economiei

„Am lucrat unsprezece ani la dezvoltarea sistemului APIO”, explică profesorul Dragomir. „Modelul se bazează pe colaborarea directă între școală, operatorii economici și elevi, astfel încât fiecare parte să beneficieze concret din procesul educațional. Elevii obțin o calificare reală, profesorii aplică tehnologii moderne, iar companiile primesc forță de muncă pregătită pentru nevoile lor.”

Concret, sistemul a fost deja aplicat, în faza pilot, cu participarea a peste 1700 de elevi și 143 de profesori, în parteneriat cu operatori economici sezonieri. Modelul propune dublă calificare, posibilă prin colaborarea dintre școli și agențiile de ocupare a forței de muncă (ANOFM). Elevii pot obține, de exemplu, calificarea de electrician și apoi de bucătar sau ospătar, învățând practic, pe durata verii, într-un regim de ucenicie plătită și recunoscută european.

„Așa poți combate abandonul școlar și exodul tinerilor. Dacă tot cheltuim bani europeni, să-i direcționăm către tinerii noștri, nu să-i pierdem prin birocrație”, subliniază profesorul.

De la Roma la Bruxelles, APIO, un proiect cu recunoaștere europeană

Profesorul Dragomir este membru al Alianței Europene pentru Ucenicii și autorul „Ghidului învățământului dual pentru antreprenori”, un material unic în Europa, adresat mediului de afaceri. În toamna anului 2024, a prezentat sistemul APIO la Conferința Internațională a Autorității Europene a Muncii de la Roma, iar în ianuarie 2025, modelul a fost discutat în cadrul Cabinetului vicepreședintei Comisiei Europene. Roxana Mânzatu.

„Este o onoare să știu că România poate oferi un model validat și recunoscut european. Union of Skills, inițiativa doamnei Ursula von der Leyen lansată în martie 2025, preia o parte din principiile mele privind formarea prin ucenicie activă și integrarea competențelor digitale și verzi în educație”, spune profesorul.

Necesitatea unui parteneriat real între școală și operatorul economic

În opinia lui Carlo Dragomir, sistemul românesc suferă nu din lipsa fondurilor, ci din lipsa viziunii. „Uniunea Europeană are fonduri nerambursabile prin FSE+ dedicate formării tinerilor. României i-au fost puse la dispoziție 250 de milioane de euro pentru proiecte de ucenicie. Știți câte contracte s-au semnat în toată țara? Doar 172. Este rușinos!”, afirmă acesta.

Profesorul explică limpede relația care ar trebui să existe între școală și mediul economic: „Operatorul economic nu are obligația să știe detaliile curriculare. Noi trebuie să mergem către el, să-i explicăm cum îl putem ajuta. În fond, învățământul dual este un serviciu public finanțat de stat din taxele operatorilor economici, care trebuie să se întoarcă în economie prin forță de muncă calificată.”

Parteneriate internaționale și colaborări academice

Carlo Dragomir lucrează activ la extinderea colaborărilor internaționale. Asociația pe care o conduce are deja parteneriate cu școli și instituții din Republica Moldova, Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria, Serbia și Bulgaria, prin proiecte Erasmus+. În timp ce vorbește despre mobilități educaționale la Malaga sau competiții gastronomice în Bulgaria, menționează viitoarea colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov, pentru cursuri de inteligență artificială, competențe digitale și economie circulară destinate profesorilor și elevilor.

„Profesorul grec predă deja tehnologie asistat de AI. În Italia la fel. Noi riscăm să nu mai fim nici măcar pe ultimul loc, ci în afara clasamentului. De aceea trebuie să formăm mai întâi profesorii, căci altfel nu putem vorbi de competențe digitale reale”, avertizează el.

Despre risipa alimentară și educația pentru sustenabilitate

Dincolo de tehnologie și reforme, profesorul Dragomir rămâne un om al valorilor umane. La Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, coordonează proiecte despre diminuarea risipei alimentare și sustenabilitate. „Când un elev aruncă jumătate din sandwich, trebuie să se gândească la copilul care nu are ce mânca. Noi aruncăm peste 6.000 de tone de alimente pe an. Reducerea risipei e o formă de sustenabilitate și de educație morală.”

Profesorul colaborează și cu cercetători ai USAMV București pentru dezvoltarea cursurilor despre competențe verzi și economie circulară. „Dacă noi, profesorii, nu avem competențe de sustenabilitate, cum le putem transmite elevilor? Sistemul nostru educațional trebuie să devină un instrument de conștientizare, nu doar de instruire.”

Profesorul Carlo Dragomir privește educația nu ca pe un sistem static, ci ca pe un motor de progres social și economic:

„Rolul nostru nu este să stăm și să așteptăm ca operatorul economic să vină la școală. Rolul nostru este să ne ducem noi la el, să construim împreună un viitor pentru elevi. Dacă fiecare își face partea, câștigăm toți: elevul, școala, antreprenorul și statul român.”