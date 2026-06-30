Greutatea animalelor destinate sacrificării pentru consum a crescut la toate speciile în 2025, comparativ cu anul anterior, iar producția totală de lapte și de ouă a înregistrat, de asemenea, un avans, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS), citate de Agerpres.

Cea mai mare creștere a fost consemnată la ovine și caprine, precum și la păsări, unde greutatea animalelor destinate sacrificării a fost cu 5,7% mai mare decât în 2024. La bovine, creșterea a fost de 5,6%, iar la porcine de 3,6%.

În aceste condiții, producția de carne a ajuns la:

171.000 de tone de carne de bovine;

435.000 de tone de carne de porcine;

130.000 de tone de carne de ovine și caprine;

peste 830.000 de tone de carne de pasăre.

Datele INS arată și o ușoară creștere a producției totale de lapte, care a ajuns la 46,555 milioane de hectolitri, cu 0,5% peste nivelul din 2024. Totodată, producția de ouă a avansat cu 0,2%, până la 5,649 miliarde de bucăți.

Singurul indicator aflat în scădere a fost producția de lână, care s-a redus cu 1,3%, până la 25.283 de tone.

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În structura producției de carne, ponderea cărnii de pasăre și a celei de ovine și caprine a crescut cu 0,3, respectiv 0,1 puncte procentuale. În schimb, ponderea cărnii de porc a scăzut cu 0,4 puncte procentuale, iar cea a cărnii de bovine a rămas la același nivel.

În ceea ce privește laptele de vacă, inclusiv cel destinat consumului vițeilor, producția s-a situat la 39,577 milioane de hectolitri, cu 107.000 de hectolitri, respectiv 0,3%, sub nivelul înregistrat în anul precedent.

La nivel regional, cele mai mari creșteri ale producției de lapte de vacă au fost înregistrate în regiunea Vest, unde avansul a fost de 4%, urmată de Nord-Vest, cu 1,9%, și Nord-Est, cu 1,5%.

În schimb, scăderi au fost consemnate în București-Ilfov, unde producția s-a redus cu 14%, în Sud-Vest Oltenia, cu 6,6%, în Sud-Muntenia, cu 3,4%, în Sud-Est, cu 2,2%, și în regiunea Centru, cu 1,2%, potrivit datelor INS.