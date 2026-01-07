Compania de food-tech TissenBioFarm, cu sediul în Coreea de Sud, a anunțat o descoperire majoră pentru sectorul alimentelor obținute prin cultivare celulară. Start-up-ul susține că a reușit să producă carne cultivată cu o densitate celulară echivalentă cu cea a cărnii convenționale. Mai mult, compania afirmă că a depășit acest prag, obținând probe cu o densitate celulară chiar mai mare decât în cazul cărnii naturale, arată foodbev.com.

Reprezentanții TissenBioFarm consideră că această realizare marchează o schimbare de etapă pentru industria cărnii cultivate. Accentul se mută de la dezbateri teoretice către rezultate tehnice concrete și măsurabile. „Această evoluție mută discuția din zona posibilului teoretic către rezultate demonstrate tehnic”, se arată în comunicatul companiei.

Progrese mai lente decât așteptările inițiale

Industria cărnii cultivate a cunoscut, în ultimii ani, un ritm de dezvoltare mai lent decât estimările inițiale. Obstacolele țin de extinderea producției la scară industrială, reglementările stricte, costurile ridicate și complexitatea proceselor tehnologice.

Analiștii din domeniu subliniază diferența dintre ceea ce este posibil din punct de vedere teoretic și ceea ce a fost realizat efectiv. Una dintre cele mai dificile provocări a fost atingerea unei densități celulare comparabile cu cea a țesutului muscular real. Din acest motiv, multe produse experimentale de carne cultivată au fost percepute mai degrabă ca structuri artificiale susținute de schelete sau suporturi, decât ca țesut muscular autentic.

Abordare bazată pe țesut, nu doar pe celule

TissenBioFarm a abordat problema dintr-o perspectivă diferită. Compania a decis să trateze carnea cultivată ca un țesut artificial comestibil, nu ca o simplă acumulare de celule. Biologic, carnea este un țesut complex. Structura și densitatea sunt esențiale pentru textură, gust și comportament la gătire. Potrivit companiei, același principiu trebuie aplicat și în cazul produselor cultivate în laborator. „Când carnea cultivată este privită ca țesut artificial comestibil, limitele tehnologice pot fi redefinite”, afirmă reprezentanții start-up-ului.

Potrivit TissenBioFarm, controlul atent al densității inițiale a celulelor permite obținerea unei structuri comparabile cu cea a unei fripturi de tip ribeye. În unele teste, compania a reușit să producă carne cultivată cu o densitate celulară de peste două ori mai mare decât cea a cărnii convenționale.

Aceste rezultate nu sunt simple estimări. Sunt rezultate demonstrate tehnic, susține compania, prezentate pentru prima dată în acest format. Analiștii anticipează că discuția din industrie se va schimba. Accentul nu va mai fi pus doar pe numărul de celule, ci și pe valoarea adăugată pe care o poate oferi o densitate celulară superioară. Aceasta ar putea influența textura, valoarea nutritivă și eficiența proceselor de producție.

Implicații pentru viitorul cărnii cultivate

Realizarea ar putea deschide noi direcții de cercetare și dezvoltare. Tehnologiile de inginerie tisulară pot deveni un pilon central al industriei alimentare alternative.

TissenBioFarm anunță că va continua validarea tehnologică și optimizarea proceselor. Scopul este trecerea de la demonstrații de laborator la aplicații comerciale viabile. Dacă aceste rezultate vor fi confirmate și replicate la scară largă, carnea cultivată ar putea deveni mai competitivă față de produsele tradiționale. Textura, consistența și acceptarea de către consumatori ar putea cunoaște o schimbare semnificativă.

Pentru industrie, anunțul reprezintă un semnal că barierele tehnologice încep să fie depășite, iar promisiunea cărnii cultivate se apropie de o etapă de maturitate industrială.