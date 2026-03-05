Importurile de carne de vită din Brazilia au reaprins dezbaterile privind siguranța alimentară și standardele de producție din Uniunea Europeană. Controversa a izbucnit după ce autoritățile europene au descoperit că anumite loturi de carne provenite din Brazilia conțineau hormoni de creștere interziși în spațiul comunitar, scrie agarheute.com. Substanța identificată este oestradiol 17-β, un hormon utilizat în unele sisteme de creștere a bovinelor pentru a accelera dezvoltarea animalelor. Utilizarea acestui tip de hormoni este interzisă în Uniunea Europeană încă din 2003, deoarece studiile au sugerat că poate avea efecte cancerigene.

Cazul a devenit public după ce autoritățile au descoperit că unele transporturi de carne de vită provenite din Brazilia conțineau reziduuri de hormoni. În urma acestei descoperiri, anumite loturi au fost retrase de pe piață în mai multe țări europene.

De exemplu, autoritățile irlandeze au confirmat că o cantitate de carne provenită de la animale tratate cu oestradiol a ajuns în lanțul alimentar, fiind distribuită către câteva companii din sectorul alimentar. Ulterior, produsele respective au fost retrase și nu mai sunt în circulație. Însă incidentul a generat reacții puternice în rândul organizațiilor agricole europene, care susțin că importurile din state cu reguli mai puțin stricte pot afecta atât siguranța alimentară, cât și concurența pe piață.

Probleme legate de controlul producției

În urma verificărilor realizate de autoritățile europene, au fost identificate și deficiențe în sistemul de control din Brazilia. Auditorii Comisiei Europene au constatat că garanțiile privind lipsa hormonilor în carnea exportată către UE se bazau, în unele cazuri, doar pe declarații ale producătorilor, fără posibilitatea verificării complete a acestora. De asemenea, unele exploatații agricole nu au putut prezenta documente sau prescripții care să justifice utilizarea hormonilor în creșterea animalelor, ceea ce a ridicat semne de întrebare privind trasabilitatea produselor.

Aceste descoperiri au alimentat temerile fermierilor europeni, care susțin că standardele de producție din anumite țări exportatoare sunt mai puțin stricte decât cele aplicate în Uniunea Europeană.

Acordul comercial UE–Mercosur, în centrul disputelor

Discuțiile despre importurile de carne de vită din Brazilia au loc într-un moment sensibil, deoarece Uniunea Europeană negociază un amplu acord comercial cu blocul sud-american Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay. Acordul ar permite creșterea volumului de produse agricole importate în UE, inclusiv carne de vită, la taxe vamale reduse. În prezent se discută posibilitatea unei cote de până la 99.000 de tone de carne de vită care ar putea intra anual pe piața europeană cu taxe reduse.

Se cer controale mai stricte

Fermierii din mai multe state membre se tem că această liberalizare a comerțului ar putea aduce pe piață produse mai ieftine, obținute în condiții diferite de cele impuse agricultorilor europeni. Organizațiile agricole europene cer consolidarea sistemelor de verificare pentru produsele importate și aplicarea acelorași standarde de producție pentru toate produsele comercializate în UE. În opinia acestora, cazurile recente arată că sistemele de control trebuie îmbunătățite pentru a garanta că produsele care ajung pe piața europeană respectă aceleași reguli stricte privind siguranța alimentară și bunăstarea animalelor.

Disputa privind carnea de vită braziliană ilustrează tensiunile dintre liberalizarea comerțului global și protejarea standardelor alimentare europene, o dezbatere care continuă să divizeze statele membre și sectorul agricol.