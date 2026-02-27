Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că decizia Comisiei Europene de a impune aplicarea provizorie a acordului comercial dintre UE şi blocul sud-american Mercosur este „o surpriză neplăcută” pentru Franţa, care se opune acestui acord, şi o „maniera urâtă” în faţa Parlamentului European, care a decis prin vot să trimită textul acordului către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru ca aceasta să se pronunţe asupra compatibilităţii sale cu dreptul comunitar, în timp ce alte ţări membre ale UE, inclusiv Germania, Italia şi Spania, au salutat decizia Comisiei Europene, relatează agenţiile AFP şi EFE, transmite Agerpres.

„Comisia Europeană a făcut alegerea unilaterală de a aplica provizoriu acordul cu Mercosur, deşi Parlamentul European nu l-a votat. Ea îşi asumă astfel o responsabilitate foarte grea”, a protestat preşedintele francez în timpul unei declaraţii la Paris alături de premierul slovac Robert Golob.

„Aceasta este o mare responsabilitate faţă de agricultorii care şi-au exprimat îngrijorările şi în faţa cărora europenii încă nu au oferit clarificările necesare” privind efectele acestui acord comercial, a continuat şeful statului francez. „Aceasta este de asemenea o mare responsabilitate faţă de cetăţenii europeni şi reprezentanţii lor, care nu au fost respectaţi aşa cum ar fi trebuit”, a completat el.

„Pentru Franţa, aceasta este o surpriză, şi chiar una neplăcută. Iar pentru Parlamentul European este o manieră urâtă”, a insistat Macron. El a promis că va face în aşa fel încât că „ceea ce am negociat dur în ultimele luni să fie respectat” la capitolul schimburilor agricole cu Mercosur.

„Vom fi intransigenţi faţă de respectarea acestor reguli, întrucât Europa noastră a crescut mult povara asupra producătorilor noştri în ultimii ani. Prin urmare, nu voi susţine niciodată un acord permisiv cu importurile şi exigent faţă de produsele noastre” exportate, a mai declarat Emmanuel Macron.

În schimb, ministrul german de externe Johann Wadephul a salutat decizia Comisiei Europene de a impune aplicarea provizorie acordul comercial cu Mercosur, considerând că acesta va aduce „prosperitate şi creştere” în UE.

„Acesta este momentul Europei (…), companiile şi cetăţenii de pe cele două continente pot beneficia în sfârşit de mai multă prosperitate şi creştere” economică, a scris ministrul german într-un mesaj pe reţeaua socială X şi a calificat acest acord drept unul „istoric”.

Şi ministrul italian de externe Antonio Tajani a salutat decizia preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de aplicare provizorie a acordului comercial UE-Mercosur şi vede în aceasta „un impuls pozitiv dat exporturilor”. „Felicitări Ursulei von der Leyen pentru că a decis aplicarea provizorie a acordului cu Mercosur. Este un impuls pozitiv pentru exporturile noastre, care continuă să contribuie la creşterea economică a Italiei”, a scris Tajani tot pe X.

Spania la rândul ei susţine decizia Bruxelles-ului de aplicare provizorie a acordului cu Mercosur. „Într-o lume tot mai nesigură, Europa nu-şi poate permite să rămână în urmă. Acordul cu Mercosur este un pas major în foaia de parcurs a UE pentru a deveni mai autonomă şi mai rezilientă”, a estimat ministrul spaniol al economiei, Carlos Cuerpo.

Mai devreme vineri, înaintea anunţului Comisiei Europene, preşedintele Partidului Popular European (PPE), germanul Manfred Weber, a cerut aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur, după ce acesta a fost ratificat joi de parlamentele din Argentina şi Uruguay.

„Felicitări Uruguayului şi Argentinei pentru ratificarea acordului comercial cu UE. Acesta deschide calea către una dintre cele mai mari zone economice ale lumii. Ţinând cont de toate garanţiile care vor fi implementate pentru a ne proteja fermierii, Uniunea Europeană trebuie să urmeze exemplul şi să aplice provizoriu acordul, astfel încât comerţul schimb să poată începe”, a indicat Weber.

Comisia Europeană nu a precizat încă data de la care va începe aplicarea provizorie a acordului, semnat din partea UE de către Ursula von der Leyen.

Parlamentul European a decis în ianuarie prin vot să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru a verifica compatibilitatea cu dreptul comunitar a acordului comercial dintre UE şi blocul sud-american Mercosur, ceea ce poate amâna mult timp ratificarea acordului, posibil chiar şi până la doi ani.

Dar Ursula Von der Leyen a susţinut că o aplicare provizorie a acestui acord este posibilă din punct de vedere legal, chiar înaintea ratificării de către Parlamentul European, iar vineri a anunţat decizia de a impune această aplicare provizorie.

Acordul a fost votat în ianuarie în Consiliul UE prin majoritate calificată. Au votat împotriva acordului Polonia, Franţa, Austria, Irlanda şi Ungaria, iar Belgia s-a abţinut. Franţa a cerut şi un vot pentru a garanta că acest acord nu va fi aplicat provizoriu înainte de ratificarea sa de către Parlamentul European. Totuşi, o declaraţie pe această temă a fost retrasă atunci de pe ordinea de zi, la cererea Germaniei în special.

Germania speră ca acest tratat comercial să o ajute să-şi revitalizeze industria, axată pe exporturi şi confruntată cu scăderea competitivităţii în urma pierderii sursei de energie ieftine ruseşti şi a deciziei preşedintelui american Donald Trump de a creşte taxele vamale.

În schimbul înlesnirii accesului produselor industriale pe piaţa statelor din Mercosur, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în faţa celor europene şi de standarde de mediu mai relaxate, vor putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE. Această situaţie dezavantajează fermierii europeni şi statele UE cu sectoare agricole puternice.