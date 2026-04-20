Agricover atrage atenția asupra necesității regândirii unor practici din piața agricolă, în special în ceea ce privește mecanismele de facturare utilizate de peste două decenii. Compania susține că actualul sistem poate genera efecte negative pentru fermieri și are nevoie de mai multă transparență și predictibilitate.

Potrivit CEO-ului companiei, Liviu Dobre, practicile de facturare la preț de listă, urmate de acordarea unor discounturi condiționate de respectarea termenelor de plată, fac parte din realitatea pieței de aproximativ 20 de ani. „Agricover a semnalat în repetate rânduri că modul în care sunt aplicate poate genera efecte negative asupra fermierilor și necesită o abordare mai transparentă și predictibilă”, se arată într-un comunicat remis presei.

Nevoia de claritate în relațiile comerciale

Fără a comenta situații punctuale, reprezentanții companiei consideră că discuțiile recente din piață evidențiază o nevoie reală de mai multă claritate și echilibru în relațiile contractuale, pe întreg lanțul furnizor-distribuitor-fermier. În acest context, Agricover subliniază că este momentul pentru o regândire a modului în care aceste mecanisme sunt aplicate.

În prezent, mecanismul comercial presupune facturarea la prețul de listă, nu la valoarea netă negociată. Discountul este acordat ulterior și este condiționat de respectarea termenului de plată. În cazul unor întârzieri, reducerea poate fi retrasă, ceea ce duce la creșteri semnificative ale obligațiilor financiare. Acestea nu sunt întotdeauna corelate cu un cost real de finanțare al creditorului. „Considerăm că acest mecanism, în forma în care este aplicat în prezent, poate defavoriza fermierii, expunându-i unui risc potențial de abuz, motiv pentru care necesită o regândire fundamentală”, precizează compania.

Efecte asupra fermierilor

Agricover atrage atenția că una dintre consecințele directe ale acestui sistem este creșterea artificială a gradului de îndatorare. În plus, apar presiuni asupra lichidității și dificultăți în accesarea finanțării. Aceste probleme apar într-un moment în care fermierii au nevoie de stabilitate pentru a-și continua activitatea.

În același timp, compania subliniază că relațiile comerciale trebuie să rămână sustenabile pentru toate părțile implicate. Echilibrul dintre disciplina contractuală și flexibilitate este esențial pentru stabilitatea pieței pe termen lung.

Propunerea: facturare la preț net

Din această perspectivă, Agricover consideră că facturarea ar trebui să reflecte clar valoarea netă datorată, astfel încât plata efectuată să ducă la stingerea certă a obligațiilor.

Totuși, compania avertizează că adoptarea acestui model doar de către unii distribuitori poate genera distorsiuni în piață. Într-un astfel de scenariu, fermierii ar putea prioritiza plățile către distribuitorii care condiționează acordarea discounturilor de respectarea termenelor.

Agricover își exprimă disponibilitatea de a implementa facturarea la preț net, însă doar în condițiile existenței unui cadru legal unitar la nivelul întregii piețe de distribuție a inputurilor.

Apel la dialog în industrie

Compania consideră că aceste principii pot sta la baza unei discuții mai ample în industrie, care să conducă la definirea unor bune practici general acceptate și, acolo unde este necesar, la clarificări legislative. În acest sens, Agricover susține inițierea unui grup de lucru care să reunească furnizori, distribuitori, asociații de fermieri și autorități, sub coordonarea Ministerului Agriculturii.

Scopul ar fi definirea unui cadru comun de bune practici și identificarea unor soluții sustenabile pentru întregul sector.

Potrivit companiei, obiectivul principal rămâne asigurarea stabilității pentru fermieri. Aceștia trebuie să poată funcționa într-un mediu predictibil, echilibrat și sustenabil.

Mesajul Agricover vine într-un moment în care presiunile din sectorul agricol sunt în creștere, iar nevoia de reguli clare și echitabile devine tot mai evidentă.