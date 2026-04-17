Prețul grâului înregistrează o creștere accelerată, îndreptându-se spre cel mai mare avans săptămânal din ultimele două luni. Două amenințări majore au pus presiune pe piețele globale: condițiile meteo extreme și instabilitatea geopolitică din Orientul Mijlociu, care blochează livrările de îngrășăminte, relatează Agerpres, citând Bloomberg.

Record pe bursele de cereale

La bursa din Chicago (CBOT), contractele pe grâu sunt pe cale să încheie săptămâna cu o creștere de 5%, cel mai mare salt din februarie până în prezent. În mod special, varietatea de grâu roșu de iarnă cu bob tare a atins valori record, nemaiîntâlnite din vara anului 2024.

Factorul de instabilitate: Războiul din Iran

Conflictul din Iran a lovit direct în plex producția agricolă. Infrastructura energetică a fost grav afectată, iar Strâmtoarea Ormuz, punct vital pentru tranzitul global, a fost, până astăzi, blocată. Această perturbare a tăiat fluxurile de combustibil și, mai critic, de îngrășăminte, lăsând fermierii fără resurse esențiale pentru culturi.

Seceta globală influențează negativ estimările de recoltă

Vremea nefavorabilă a devenit o problemă universală, afectând marii producători simultan:

SUA: Regiunea Marilor Câmpii se confruntă cu un deficit sever de umiditate.

Europa și Marea Neagră: Seceta reduce drastic previziunile pentru unele dintre cele mai fertile regiuni ale lumii.

Australia și Argentina: Fenomenul climatic El Niño și lipsa îngrășămintelor pun în pericol producția din emisfera sudică.

- articolul continuă mai jos -

Schimbări strategice în ferme

În fața crizei, fermierii din întreaga lume sunt forțați să ia măsuri de urgență. Mulți dintre aceștia caută cu disperare stocuri de îngrășăminte sau aleg să treacă la culturi mai puțin pretențioase, care nu depind atât de mult de fertilizatori scumpi și greu de găsit.

Noile tensiuni din Iran și problemele climatice au readus în prim-plan temerile privind securitatea alimentară globală. Tendința de creștere a prețurilor ar putea continua dacă rapoartele privind recoltele din Australia și Argentina vor confirma pierderi masive.