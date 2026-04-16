Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță finalizarea plăților către producătorii agricoli din sectorul pomicol ale căror livezi au fost compromise de înghețul târziu de primăvară din perioada aprilie-mai 2025. Suma totală de 11,5 milioane de euro (peste 58,5 milioane de lei) a fost deja virată beneficiarilor în data de 15 aprilie 2026, anunță Agerpres, citând MADR.

Detalii despre plata sprijinului

Ajutorul financiar a fost distribuit prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), fondurile provenind din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Valoare totală: 58.538.440,81 lei (11.499.989,03 euro).

Număr beneficiari: 1.868 de producători pomicoli.

Curs de schimb utilizat: 5,0903 lei/euro.

Ce specii pomicole au fost eligibile?

Grantul a fost acordat pentru a compensa pierderile economice la o gamă largă de culturi afectate de fenomenele climatice extreme. Speciile vizate sunt:

Fructe semințoase și sâmburoase: măr, păr, prun, cais (inclusiv zarzăr), piersic, cireș, vișin și nectarin.

Fructe nucifere: nuc, alun și migdal.

Declarația Ministrului Agriculturii

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a subliniat importanța acestui mecanism de intervenție pentru stabilitatea sectorului:

„Am spus de fiecare dată că vom fi alături de fermierii români atunci când se confruntă cu pierderi provocate de fenomene extreme. Plata acestui sprijin reprezintă un ajutor concret pentru producătorii afectați și o dovadă că intervenim rapid pentru a susține continuitatea activității agricole și menținerea producției autohtone.”

Măsura face parte dintr-un pachet mai larg de intervenții menite să protejeze capacitatea de producție a fermierilor români în fața schimbărilor climatice tot mai imprevizibile.