Calcanul, unul dintre cei mai apreciați pești de la Marea Neagră, începe să apară tot mai des în bucătăriile de acasă. Cu o textură fermă și un gust curat, ușor dulceag, poate fi gătit fără tehnici complicate, dacă sunt respectate câteva reguli de bază.

O variantă accesibilă este calcanul rumenit ușor, servit cu piure de conopidă, o garnitură mai lejeră decât clasicul piure de cartofi.

Cum alegi și pregătești calcanul

Pentru gătit acasă, cel mai simplu este să alegi fileuri de calcan deja curățate. Dacă peștele este întreg, trebuie eviscerat și porționat, iar pielea mai groasă poate fi îndepărtată sau lăsată, în funcție de preferință.

Carnea trebuie ștearsă bine cu un prosop de hârtie înainte de gătire, ca să se rumenească uniform. Sarea se adaugă chiar înainte de a ajunge în tigaie.

Ingrediente (2 porții)

2 fileuri de calcan

1 conopidă mică

30 g unt

2 linguri smântână sau lapte

1 lingură ulei de măsline

sare, piper

opțional: usturoi, zeamă de lămâie, verdeață

Cum gătești calcanul

Încinge o tigaie antiaderentă cu puțin ulei. Așază fileul și lasă-l 4-5 minute fără să-l miști. Se va forma o crustă ușoară.

Întoarce peștele, adaugă untul și, dacă vrei, un cățel de usturoi. Mai gătește 2-3 minute, stropind carnea cu untul topit din tigaie. La final, câteva picături de lămâie sunt suficiente.

Alternativ, calcanul poate fi făcut la cuptor, la 180°C, timp de 10-12 minute, pe hârtie de copt.

Piureul de conopidă

Conopida se desface buchețele și se fierbe sau se gătește la abur până devine foarte fragedă. Se scurge bine și se pasează cu unt și puțin lapte sau smântână.

Pentru un piure fin, contează să nu rămână apă în exces. Se potrivește de sare și piper, iar pentru un plus de gust se poate adăuga puțin usturoi copt.

Cum servești

Pe farfurie, piureul se așază la bază, iar fileul de calcan deasupra. Se poate adăuga verdeață tocată, plante aromatice și, eventual, un sos de roșii.

Este un preparat care păstrează gustul natural al peștelui și nu cere multe intervenții. Tocmai de aceea, calitatea ingredientelor face diferența.