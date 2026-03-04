Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară (IISPV) a demarat procesul de acreditare conform standardului internaţional SR EN ISO/IEC 17043:2023, acţiune în urma căreia produsele agroalimentare româneşti vor fi susţinute de buletine de analiză recunoscute oriunde în lume, a anunţat miercuri Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), transmite Agerpres.

„Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară (IISPV), instituţie de elită aflată în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), marchează un moment de cotitură în infrastructura calităţii din România. Institutul anunţă oficial implementarea sistemului de management conform standardului internaţional SR EN ISO/IEC 17043:2023 şi demararea procesului de acreditare, devenind astfel pilonul central în furnizarea programelor de încercări de competenţă, cu recunoaştere şi în acest domeniu. Această evoluţie strategică aliniază România la cele mai înalte rigori europene, transformând IISPV într-un garant al preciziei analizelor de laborator care stau la baza siguranţei alimentelor pe care le consumă cetăţenii”, se arată în comunicatul ANSVSA.

În urma implementării noului sistem, produsele agroalimentare româneşti vor fi susţinute de buletine de analiză recunoscute oriunde în lume, facilitând exporturile şi competitivitatea pe piaţa unică.

De asemenea, atât cele 42 de laboratoare judeţene din reţeaua sanitară veterinară, cât şi laboratoare private pot beneficia de acces local la scheme de testare acreditate, ceea ce înseamnă o reducere a cheltuielilor publice, prin eliminarea costurilor ridicate cu furnizorii externi şi o adaptare rapidă la specificul riscurilor alimentare naţionale.

- articolul continuă mai jos -

Procesele de control devin mai clare, reducând riscul erorilor umane sau de echipament prin monitorizarea constantă a performanţei tehnice, susţine ANSVSA.

„Prin acest pas, IISPV nu doar îşi dezvoltă capacitatea analitică, dar devine şi un garant al calităţii pentru întreaga reţea de laboratoare din ţară. Este o investiţie directă în încrederea cetăţenilor”, spune Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA.

Participarea la programele de încercări de competenţă organizate de IISPV sub noul referenţial oferă laboratoarelor un set complex de instrumente pentru verificare şi dezvoltare: depistarea timpurie a problemelor de măsurare sau a defecţiunilor de calibrare; compararea eficacităţii diferitelor proceduri de analiză pentru obţinerea celor mai exacte rezultate; scut de protecţie juridică şi tehnică, satisfăcând cerinţele organismelor de acreditare (RENAR) şi ale autorităţilor de reglementare; evaluarea continuă a competenţelor operatorilor şi creşterea nivelului de expertiză internă.

Cu un portofoliu de 122 de încercări acreditate şi monitorizarea a peste 1000 de parametri, IISPV este singura instituţie din ţară capabilă să acopere un spectru atât de larg de riscuri. Laboratoarele Institutului analizează riscuri biologice (bacterii, virusuri, fungi şi paraziţi care pot pune în pericol viaţa), contaminanţi chimici (reziduuri de medicamente veterinare, pesticide, metale grele şi micotoxine) şi ameninţări emergente (radionuclizi, substanţe psihoactive şi contaminanţi noi care necesită tehnologie de ultimă generaţie pentru detecţie).