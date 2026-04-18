Unul dintre cei mai longevivi negociatori ai României pe zona de agricultură la nivel european, Achim Irimescu, își încheie oficial activitatea la Bruxelles, potrivit informației agrointel.ro

Pe 24 aprilie 2026, acesta iese la pensie, odată cu împlinirea vârstei de 68 de ani, marcând finalul unei cariere de aproape 28 de ani în reprezentarea intereselor agricole ale României în instituțiile europene.

Irimescu a ocupat funcția de ministru plenipotențiar la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, fiind una dintre figurile centrale implicate în negocierile agricole ale României încă dinaintea aderării la UE și până în prezent.

Un negociator-cheie pentru agricultura României

Achim Irimescu a fost implicat direct în momente esențiale pentru politica agricolă europeană, începând de la negocierile de aderare la UE, reforma PAC 2014–2020, reforma PAC 2023–2027 și discuțiile privind PAC post-202.7

De-a lungul carierei sale, acesta a ocupat funcții importante atât la Bruxelles, cât și în administrația de la București, inclusiv cea de ministru al Agriculturii în Guvernul Cioloș.

În esență, Irimescu a fost una dintre vocile constante ale României în cadrul Comitetului Special Agricol al Consiliului UE, unde s-au decis mecanismele de subvenționare și politicile agricole comune.

Cine ar putea prelua funcția

Potrivit informațiilordin interiorul ministerului, una dintre variantele vehiculate pentru preluarea postului este Dana Rebega, din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Deși nu a fost anunțată oficial o decizie finală, numele acesteia este luată în calcul pentru preluarea rolului de reprezentare agricolă a României la Bruxelles.