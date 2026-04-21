Sectorul legumiculturii în solarii în județul Olt cunoaște o expansiune constantă. Anul acesta, fermierii au raportat o suprafață totală de 1.360 de hectare de solarii, marcând o creștere de 160 de hectare față de anul trecut. Mai mult de jumătate din această suprafață este dedicată culturilor de tomate, confirmând succesul programelor de sprijin financiar.

Cifrele succesului în Olt

Conform datelor furnizate de Ion Drăgoi, directorul Direcției Agricole Județene (DAJ) Olt, pentru Agerpres, interesul pentru Programul Tomata și alte legume în spații protejate este la cote maxime:

5.200 de fermieri înscriși în program (cu peste 100 mai mulți față de 2025).

1.360 de hectare de solarii declarate.

88,5 milioane de lei, suma totală primită de legumicultorii din județ în anul precedent.

Recoltarea a început în sudul județului

Primele tomate „extratimpurii” au început deja să fie recoltate în localitățile din sud, precum Izbiceni, Giuvărăști și Băbiciu. Acești producători au investit în sisteme de încălzire, reușind să iasă pe piață încă de la jumătatea lunii aprilie. Echipele DAJ și APIA sunt deja pe teren pentru a verifica producțiile și suprafețele notificate de cei aproximativ 70 de fermieri care au început deja culesul.

- articolul continuă mai jos -

Prețul, 30 de lei la producător, aproape dublu în piață

Deși tomatele românești sunt extrem de așteptate, prețul rămâne un subiect sensibil pentru consumatori:

Preț la producător: Între 30 și 35 de lei pe kilogram.

În piețe și supermarketuri: Prețul final este semnificativ mai mare, diferența fiind explicată de directorul DAJ Olt prin adaosurile comerciale succesive de pe lanțul de distribuție.

Detaliile programului de sprijin

Înscrierea pentru ajutorul de minimis s-a încheiat pe 15 aprilie. Fermierii primesc un sprijin de 1,5 euro/mp (aproximativ 1.500 euro pentru fiecare 1.000 mp cultivați).

Condiții: Suprafața minimă de 1.000 mp și respectarea calendarului de livrare.

Culturile eligibile: Pe lângă tomate, programul susține și cultivarea ardeilor, castraveților, vinetelor, salatei sau spanacului în spații protejate.

Extinderea suprafețelor arată că legumicultorii români încep să se capitalizeze și să investească în tehnologie, oferind produse autohtone mai devreme pe parcursul anului.