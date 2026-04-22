O plângere izolată a unui client din China a declanșat o investigație de amploare în sectorul livrărilor de mâncare, scoțând la iveală o rețea extinsă de „cofetării fantomă” și practici comerciale care au afectat milioane de consumatori, potrivit CNN, citat de MEDIAFAX.

Totul a pornit de la o comandă de tort aniversar livrată în Beijing. Clientul a primit un produs de slabă calitate, decorat cu un element necomestibil, și a sesizat autoritățile. Verificările au dus la descoperirea unui lanț fictiv de aproape 400 de cofetării, fără spații fizice reale și cu autorizații falsificate.

Zeci de mii de comercianți „fantomă”

Ancheta extinsă la nivel național a identificat peste 67.000 de comercianți inexistenți, care ar fi vândut împreună peste 3,6 milioane de torturi. Mecanismul era simplu: comanda era preluată la un preț mai mare și revândută pe platforme intermediare, unde producătorii licitau pentru a o executa la cost minim. În final, produsul ajungea la client realizat la cel mai mic preț posibil, cu impact direct asupra calității și siguranței alimentare.

Cum se împărțeau banii

Într-un caz analizat de anchetatori, un tort plătit de client cu 252 de yuani a fost subcontractat pentru doar 80 de yuani. Diferența era împărțită între intermediar și platforma de livrare, care încasa și comision. Producătorul final rămânea cu o marjă insuficientă pentru a respecta standarde minime de calitate.

Autoritățile au concluzionat că mai multe platforme majore nu au verificat corect comercianții și nu au protejat consumatorii. Printre companiile sancționate se numără Alibaba, JD.com, Meituan și ByteDance. Amenzile totale au ajuns la 3,6 miliarde de yuani, aproximativ 528 de milioane de dolari, cea mai mare sancțiune recentă din domeniul siguranței alimentare.

Anchetă tensionată și presiune pe industrie

Investigația, desfășurată timp de zece luni, a fost marcată de episoade tensionate. Potrivit autorităților, unii angajați ai platformelor au încercat să obstrucționeze colectarea de probe, inclusiv prin întârzierea furnizării de date sau comportamente ostile. Au fost raportate și incidente neobișnuite, precum distrugerea unor documente sau simularea unor urgențe medicale în timpul audierilor.

Autoritățile leagă fenomenul de competiția extremă din sectorul livrărilor, unde presiunea pentru prețuri tot mai mici, cunoscută local ca „neijuan”, erodează marjele de profit și afectează calitatea produselor. Companiile vizate au anunțat că acceptă sancțiunile și promit măsuri pentru întărirea controalelor interne.