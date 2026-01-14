Cârnăciorii cu cidru se prepară atât de simplu și sunt atât de gustoși pentru că îmbină suculența unui cârnat prăjit tradițional cu aroma ușor acidă și fructată a cidrului. În câteva minute poți prepara un mic dejun pe care îl poți lua la pachet sau un aperitiv irezistibil, perfect de împărțit cu cei dragi.

Cârnăciori cu cidru

Ingrediente

Cârnați subțiri, ușor afumați, (picanți, dacă vă plac)

200 ml de cidru natural

1 lingură de ulei de măsline

Scobitori sau mini-frigărui

Pâin/crackeri/grisine.

Preparare cârnăciori cu cidrucar

Taie cârnăciorii în bucăți de aproximativ 3–4 cm. Poți folosi oltenești, virșli, pleșcoi. Încinge puțin ulei într-o tigaie, adaugă bucățelele de cârnați și rumenește-le bine pe toate părțile. Toarnă cidrul peste cârnați și lasă totul să fiarbă la foc mediu timp de aproximativ 10 minute. Cidrul trebuie să scadă până când se transformă (în combinație cu grăsimea) într-un sos mai gros și lucios. Înfige 3–4 bucățele de cărnăciori pe o frigăruie mică sau o scobitoare. Servește-le calde, turnând puțin din sosul format deasupra.

Servirea

Pune lângă pâine proaspătă și crocantă sau dacă îi iei la pachet și vrei să-i mănânci mai ușor, combină-i cu crackeri sau grisine.

Poftă bună!