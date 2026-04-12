În multe regiuni din Grecia, carnea de miel sau capră cu anghinare se gătește, de regulă, în cratiță, uneori cu sos de ou și lămâie. În insula Creta însă, rețeta are o abordare diferită: carnea se coace lent în cuptor, ceea ce îi dă o crustă ușor crocantă și un gust mai intens, conform publicației elene Gastronomos.

Preparatul provine din zona Messara, în Heraklion, și este asociat frecvent cu mesele de sărbătoare, inclusiv Paștele, când carnea de ied sau miel este nelipsită.

Cum se prepară capra la cuptor cu anghinare, în stil cretan

Pentru această rețetă se folosesc, de obicei, pulpe de capră cu os, bine curățate, și inimioare de anghinare. Carnea se unge cu un amestec simplu de ulei de măsline și suc de lămâie, apoi se asezonează cu sare și piper.

Într-o tavă mare se așază un strat generos de oregano, proaspăt sau uscat, peste care se pun bucățile de carne. Deasupra se adaugă restul de oregano, iar anghinarele se distribuie în jurul cărnii. Preparatul se stropește cu vin alb sec.

Tava se acoperă și se gătește lent, la temperatură moderată, aproximativ o oră și jumătate. Spre final, folia se îndepărtează, iar carnea se mai lasă în cuptor până se rumenește ușor.

Rezultatul este un preparat cu arome simple, în care ingredientele de bază, carnea, anghinarea, oregano și uleiul de măsline, rămân în prim-plan. În bucătăria cretană, astfel de rețete pun accent pe coacere lentă și pe gustul natural al produselor locale.