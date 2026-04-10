Fără pască pe masă nu e Paște la români. Și din motive religioase, dar și pentru că așa e tradiția culinară. Și ne dor de pască și o facem pentru că e gustul pe care îl asociem din copilărie cu sărbătoarea.

Pască și cozonac

Bunica și mama o făceau cu aluat de cozonac, împletit și umplut cu brânză. În zilele noastre nu toată lumea are timp de frământat și copt. Plus că și priceperea în ale bucătăriei s-a redus.

De asta majoritatea rețetelor de pască sunt fără aluat, ca un cheesecake. Dar ca sa-i dăm o notă mai apropiată de rețeta clasică, îi punem și stafide.

Ingrediente

Ingrediente pentru pască

800 g cremă de brânză Hochland Crème Clasic

100 g zahăr

5 ouă la temperatura camerei

3 linguri de făină

100 ml frișcă lichidă

2-3 linguri stafide

coajă de portocală

esență de portocală.

Ingrediente pentru decor

felii de portocale și kiwi.

Preparare

Preîncălzește cuptorul la 150 de grade cu ventilație. Într-un castron amestecă crema de brânză Hochland Crème Clasic împreună cu zahărul și cele 3 linguri de făină. Adăugă și coajă de portocale rasă și 1-2 lingurițe de esență de portocale pentru un plus de aromă. Mixează pentru 1-2 minute la viteză mică spre medie. Adaugă ouăle pe rând și continuă să mixezi după fiecare ou. După integrarea ouălor, adaugă frișca lichidă și mixează pentru încă un minut pentru a obține o compozitie mătăsoasă. Toarnă compoziția într-o formă cu pereți detașabili și cu diametrul de 24 cm. Adaugă stafidele. Introdu vasul în cuptor pentru 90 de minute la 150 de grade, iar în ultimele 30 de minute temperatura poate fi redusă la 120 de grade. Lasă vasul în cuptor pentru încă două ore. În cuptor este necesar să fie plasat încă un vas cu apă.

Servire

Taie felii de portocală și kiwi și realizează un decor colorat și exotic.

Paște fericit!