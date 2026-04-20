Consumul zilnic de cafea și ceai ar putea avea efecte benefice asupra sănătății creierului, potrivit unui studiu amplu publicat recent. Cercetarea sugerează că aceste băuturi, consumate în cantități moderate, sunt asociate cu un risc mai scăzut de demență și cu un declin cognitiv mai lent, scrie foodandwine.com.

Analiza s-a bazat pe date colectate pe parcursul a peste 40 de ani, de la aproximativ 132.000 de persoane incluse în două mari studii americane. În această perioadă, peste 11.000 de participanți au fost diagnosticați cu demență. Rezultatele arată că persoanele care consumau cafea sau ceai cu cofeină aveau un risc cu aproximativ 18% mai mic de a dezvolta demență, comparativ cu cei care consumau rar sau deloc aceste băuturi.

Cantitatea optimă face diferența

Cercetătorii au identificat și intervalul considerat optim: 2–3 cești de cafea pe zi sau 1–2 cești de ceai. Aceste niveluri au fost asociate cu cele mai bune rezultate în ceea ce privește protecția cognitivă și performanța la testele de memorie și gândire.

Un aspect important al studiului este diferența dintre băuturile cu cofeină și cele fără. Beneficiile nu au fost observate în cazul cafelei decofeinizate, ceea ce sugerează că „cofeina joacă un rol esențial” în protejarea creierului. Specialiștii cred că aceasta ar putea contribui la reducerea inflamației, scăderea stresului oxidativ, protejarea împotriva acumulării unor proteine asociate cu bolile neurodegenerative.

Efecte și asupra declinului cognitiv

Pe lângă reducerea riscului de demență, consumul regulat de cafea și ceai a fost asociat și cu o scădere a declinului cognitiv și rezultate mai bune la testele de memorie și concentrare.

Diferențele nu sunt dramatice, dar sunt consistente și relevante la nivel populațional.

Cercetătorii atrag însă atenția că rezultatele indică o asociere, nu o relație directă de cauzalitate. Cu alte cuvinte, cafeaua și ceaiul nu sunt un „tratament” împotriva demenței. În plus, consumul excesiv nu aduce beneficii suplimentare. Unele studii sugerează că peste patru cești de cafea pe zi ar putea avea chiar efecte negative.

Parte dintr-un stil de viață sănătos

Specialiștii subliniază că efectele observate trebuie privite în contextul unui stil de viață echilibrat, care include o alimentație sănătoasă, activitate fizică și somn adecvat. Cafeaua și ceaiul pot contribui la sănătatea creierului, dar nu pot înlocui aceste elemente esențiale.

Deși nu reprezintă o soluție sigură de prevenție, aceste băuturi rămân printre cele mai accesibile și studiate opțiuni care pot susține funcționarea creierului odată cu înaintarea în vârstă.