Ceaiul de ghimbir, obținut prin infuzarea rădăcinii de ghimbir în apă fierbinte, este una dintre cele mai cunoscute băuturi asociate cu starea de bine. Ghimbirul este folosit de secole în medicina tradițională asiatică. A fost recomandat pentru reducerea grețurilor și pentru combaterea inflamației, precum și pentru multe alte afecțiini digestive.

În ultima perioadă, un nou trend apărut pe TikTok susține că adăugarea cojilor de sfeclă roșie în ceaiul de ghimbir ar putea ajuta la reglarea tensiunii arteriale, arată verywellhealth.com. Autorii clipurilor afirmă că sfecla scade tensiunea și îmbunătățește circulația sângelui. Afirmațiile au atras atenția specialiștilor în nutriție, care explică ce spune, de fapt, știința.

De ce ar putea ajuta sfecla la scăderea tensiunii

Unul dintre motivele invocate este conținutul ridicat de nitrați al sfeclei, compuși care sunt transformați în organism în oxid nitric. Oxidul nitric ajută la relaxarea și dilatarea vaselor de sânge, astfel, scade presiunea pe care inima trebuie să o exercite pentru a pompa sângele.

Lauri Wright, profesor asociat și director al programelor de nutriție la USF College of Public Health, explică faptul că acest mecanism este bine documentat în cazul consumului de sfeclă. Și ghimbirul conține substanțe active cu efecte similare. Potrivit nutriționistei Dolores Woods, de la UTHealth Houston, ghimbirul este bogat în gingeroli și shogaoli. Acești compuși au efecte vasodilatatoare, antiinflamatoare și antioxidante, ce acționează prin blocarea canalelor de calciu din pereții vaselor de sânge. Rezultatul este relaxarea acestora și scăderea tensiunii arteriale.

Sucul de sfeclă este mai eficient decât cojile

Deși asocierea ghimbirului cu sfecla pare promițătoare, cercetările sunt limitate. Nu există studii solide care să analizeze efectele ceaiului de ghimbir cu coji de sfeclă asupra tensiunii arteriale. „Este posibil să existe beneficii de la fiecare ingredient în parte, dar nu avem dovezi clare că combinația aduce un efect suplimentar”, explică Lauri Wright.

Dolores Woods atrage atenția că majoritatea studiilor privind ghimbirul au fost realizate folosind suplimente, nu ceai. Situația este similară și în cazul sfeclei. Cele mai multe cercetări au analizat consumul întregii rădăcini sau al sucului de sfeclă. „Beneficiile apar, de regulă, când este consumată sfecla întreagă. Doar coaja ar putea să nu aibă un impact semnificativ asupra tensiunii”, spune Woods.

Studiile care au arătat scăderi ale tensiunii arteriale au folosit cantități zilnice cuprinse între aproximativ 70 și 250 de mililitri de suc de sfeclă.

Cât de sigur consumul zilnic

Sfecla este un aliment valoros, dar consumul excesiv poate ridica probleme. Este bogată în oxalați, substanțe care pot crește riscul de pietre la rinichi la persoanele predispuse. De asemenea, sfecla poate reduce tensiunea arterială. Persoanele care urmează tratament antihipertensiv ar trebui să fie atente la cantitatea consumată.

În ceea ce privește ghimbirul, o cană de ceai pe zi este sigură pentru majoritatea oamenilor. Totuși, dozele mari pot interacționa cu medicamentele pentru tensiune sau cu anticoagulantele. Aceste interacțiuni pot crește riscul de sângerare, motiv pentru care cel puțin persoanele cu tratamente anticoagulante trebuie să consulte medicul.

Specialiștii spun că pentru majoritatea oamenilor, ceaiul de ghimbir cu sfeclă nu este periculos. Însă nu poate înlocui tratamentul medical. Beneficiile reale sunt susținute mai degrabă de consumul de sfeclă întreagă sau suc de sfeclă, în cantități bine studiate.