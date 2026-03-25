Sărbătoarea Bunei Vestiri, cunoscută în popor și sub numele de Blagoveștenie sau Ziua Cucului, are, dincolo de semnificația religioasă a vestirii nașterii Mântuitorului și încărcătura unor ritualuri străvechi de întâmpinare a primăverii.

Ziua Cucului și semnificația sa

În această zi, cucul cântă pentru prima dată și este mesagerul destinului. E așteptat cu veselie, haine curate și masa încărcată pentru a avea un an prosper. De câte ori va cânta cucul de Buna Vestire este un indicator al anilor rămași până la căsătorie sau până la sfârșitul vieții.

Atmosfera din casă să fie de pace, certurilor sunt interzise pentru a evita ghinionul, iar în regiuni precum Maramureșul, tradiția este marcată prin „Noaptea focurilor”, un ritual de curățare a gospodăriilor prin arderea lucrurilor inutile.

De ce se mănâncă pește de Buna Vestire

Pe lângă simbolistica păsării vestitoare, peștele ocupă un loc central în cadrul sărbătorii, consumul acestuia fiind considerat un act ritualic ce asigură sănătatea și vigoarea „ca peștele în apă” pe tot parcursul anului.

De asemenea, tradiția populară abundă în superstiții legate de fertilitate și protecție, de la așezarea pâinii și a sării pe prag pentru hrana îngerilor, până la gesturi magice în livezi pentru rod bogat sau evitarea punerii ouălor sub cloșcă în Bucovina.

- articolul continuă mai jos -

Toate aceste tradiții nu sunt doar credința creștină, ci și o invocare a bunului mers al vieții, a prosperității și a unui an rodnic și darnic.

Rețeta de plachie rapidă de pește

Pentru a pune repede pe masă peștele de Buna Vestire, am ales astăzi un merluciu din care am făcut o plachie. Dar nu la cuptor ca în varianta clasică, ci mult mai rapid și la fel de gustos.

Ingrediente

Fileuri de pește: 2 bucăți de persoană

2-3 ardei roșii

2 cepe

5 căței de usturoi

Bulion de roșii 200-300 de g sau 3-4 roșii coapte

Ulei de măsline

Un pahar de vin alb sau roze

O foaie de dafin

Sare

Piper.

Preparare plachie de pește

Am pregătit întâi legumele, punând ardeii la copt la grătar. Am tocat ceapa (curățată și tăiată rondele). Dacă sunt roșii întregi se coc și ele pe grătar. Se coace și usturoiul. Am tras ceapa la tigaie în ulei până s-a înmuiat și s-a caramelizat. Am pus vinul și l-am lăsat 5 minute să iasă alcoolul. Am curățat și tăiat mărunt ardeii și roșiile coapte. Am scos usturoiul copt și l-am pisat, fără coajă desigur. Se pun legumele peste ceapă și se mai fierb cu sare, piper și dafin încă 10 minute. Între timp peștele filetat se pune pe o tigaie încinsă unsă cu ulei. Cu pielea în jos se așează filetele, pentru ca pielea să fie crocantă. Se lasă câteva minte până e gătit. Nu lăsăm mai mult să nu se usuce.

Servire

Se așează sosul pe o farfurie, se pun filetele de pește desupra și se stropesc cu puțin suc de lămâie, ulei de măsline, sare fulgi, apoi se presară pătrunjel tocat mărunt.

Pentru rapiditate puteți coace ceapa și restul legumelor în friteuză. La fel și peștele.

Poftă bună!