Sărbătorilor trec și în urmă rămân platouri pline de felii de cozonac uscat. Ar fi bine să nu le arunci, pentru că din ele se poate face cel mai bun mic dejun sau desert „de a doua zi”: budinca de cozonac.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Această rețetă nu este doar o metodă inteligentă de a reduce risipa alimentară, ci și un desert în sine, mult mai cremos și mai reconfortant decât cozonacul simplu. Și nu e valavilă doar pentru cozonac. Poți folosi orice resturi de prăjituri ai prin casă: chec, pandișpan, brioșe sau chiar felii de panettone.

Ingrediente pentru budinca de cozonac

Nu ai nevoie de cantități fixe, totul depinde de cât cozonac ți-a rămas.

Baza: Resturi de cozonac (sau chec, brioșe, panettone).

Pentru un adaos de textură crocantă: Nuci tocate, stafide, cubulețe de rahat.

Crema: 2-3 ouă; 200 de ml de lapte; 2-3 linguri de smântână (pentru mai multă cremozitate).

Arome: Un praf de sare, 2 lingurițe esență de vanilie și/sau esență de rom.

Unt pentru uns vasul și zahăr pudră pentru decor.

Preparare

Începe prin a tăia cozonacul în bucățele sau cuburi. Unge cu unt un vas termorezistent. Așază cuburile de cozonac în vas, alternându-le cu nuci, stafide și bucățele de rahat.

Într-un bol separat, bate ouăle împreună cu laptele și smântâna. Adaugă praful de sare (care va potența aroma de ciocolată sau nucă din cozonac) și esențele de vanilie și rom. Amestecă bine până la omogenizare.

Toarnă amestecul lichid peste cozonacul din tavă. Asigură-te că fiecare bucățică a absorbit sos. Introdu vasul în cuptorul preîncălzit la 180°C.

Lasă budinca la cuptor timp de 40-50 de minute. Vei ști că este gata când deasupra s-a rumenit frumos, iar compoziția a devenit legată și pufoasă. După ce o scoți, las-o puțin la răcit și pudrează-o cu zahăr.

Este desertul perfect pentru a recicla resturile de cozonac într-o budincă fină, asemănătoare cu celebrul bread pudding englezesc, dar cu arome specifice Crăciunului românesc.

Budinca se poate servi caldă, alături de o cupă de înghețată de vanilie, sau rece, lângă o ceașcă de cafea.