Prințul Harry dezvăluie ce mănâncă Archie și Lilibet după revenirea în Anglia / Alimentul britanic care i-a cucerit pe cei mici

Prințul Harry a dezvăluit ce alimente britanice au început să mănânce copiii săi după revenirea familiei în Anglia. Într-o discuție purtată la ceremonia WellChild Awards, Ducele de Sussex a povestit că Archie și Lilibet nu au fost la fel de încântați de fasole cu pâine prăjită, însă au descoperit un aliment britanic extrem de popular și controversat: Marmite.

Harry a participat luni, 21 septembrie, la WellChild Awards, eveniment dedicat copiilor și tinerilor cu nevoi medicale complexe.

Ce mănâncă Archie și Lilibet în Anglia

Întrebat care sunt cele mai „britanice” lucruri de care se bucură familia sa după revenirea în Anglia, Harry a menționat mai întâi plimbările, apoi a ajuns la mâncare.

Prințul a povestit că fasolea cu pâine prăjită, un preparat foarte cunoscut în Marea Britanie, nu a fost tocmai pe placul copiilor.

În schimb, un alt aliment britanic a avut mai mult succes.

„A fost mereu în viața mea, iar acum copiii mănâncă Marmite pe crumpets, ceea ce pentru mine înseamnă mult”, a spus Harry, potrivit Hello!, citat de Harper’s Bazaar.

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Marmite este o pastă tartinabilă cu gust sărat și foarte intens, obținută din extract de drojdie. Este unul dintre alimentele britanice despre care oamenii au, de obicei, opinii foarte diferite: unii îl adoră, în timp ce alții nu îl suportă.

Marmite, preferatul copiilor

Marmite este consumat în Marea Britanie în special întins pe pâine prăjită, însă Harry a spus că cei doi copii îl mănâncă pe crumpets, un preparat britanic asemănător unor mici turte sau chifle plate, cu suprafață moale și găuri caracteristice.

Declarația lui Harry este cu atât mai interesantă cu cât el însuși a crescut cu Marmite, după cum a explicat.

„A fost mereu în viața mea”, a spus prințul, explicând că faptul că acum și copiii săi îl mănâncă reprezintă ceva important pentru el.

În schimb, combinația de fasole și pâine prăjită nu a avut același succes în rândul copiilor.

Harry: „Odată ce devii părinte, totul se schimbă”

La evenimentul WellChild Awards, Prințul Harry a vorbit și despre modul în care s-a schimbat perspectiva sa asupra activității caritabile după ce a devenit tată.

Harry colaborează cu organizația WellChild din 2007 și este unul dintre susținătorii acesteia. Organizația sprijină copiii și tinerii cu probleme medicale complexe și familiile acestora.

„Odată ce devii părinte, totul se schimbă”, a spus Harry.

Prințul a explicat că faptul că are acum propriii copii îi oferă o perspectivă diferită asupra întâlnirilor cu familiile și copiii care trec prin probleme medicale grave.

„Nu înseamnă că, în toți anii în care nu am fost părinte, întâlnirile cu acei copii au însemnat mai puțin pentru mine, dar dintr-o dată îți dai seama cât de recunoscător ești că ai copii care nu sunt bolnavi”, a declarat el.

Cum le vorbește Harry copiilor despre munca sa

Prințul a povestit și un episod petrecut chiar în dimineața ceremoniei.

Archie și Lilibet aveau, potrivit tatălui lor, o stare specifică începutului de săptămână.

„În această dimineață, la micul dejun, aveau puțin din starea aceea de luni dimineața”, a povestit Harry.

El a decis să le explice copiilor ce urma să facă în acea seară.

„Și am decis: «Știți ce? Sunteți puțin dificili, așa că o să vă spun exact ce fac în această seară.» Iar ei au fost cu adevărat fascinați și au început să pună tot felul de întrebări.”

Harry a spus că încearcă, împreună cu Meghan Markle, să le transmită copiilor o anumită conștientizare cu privire la munca pe care o desfășoară și la oamenii pe care îi întâlnesc.

„Prin toată munca mea și a mamei lor, cred că este absolut esențial să facem tot ce putem pentru a le insufla această conștientizare”, a adăugat prințul.

Prințul Harry, prezent la WellChild Awards

Harry a participat la ceremonia WellChild Awards, eveniment dedicat copiilor și tinerilor cu nevoi medicale complexe.

Prințul este implicat în activitatea organizației din 2007 și a vorbit în cadrul evenimentului atât despre activitatea WellChild, cât și despre propria experiență de tată.