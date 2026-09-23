Prințul Harry dezvăluie ce mănâncă Archie și Lilibet după revenirea în Anglia / Alimentul britanic care i-a cucerit pe cei mici

23 sept. 2026, Articole / Reportaje
Prințul Harry dezvăluie ce mănâncă Archie și Lilibet după revenirea în Anglia / Alimentul britanic care i-a cucerit pe cei mici
Foto Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Prințul Harry a dezvăluit ce alimente britanice au început să mănânce copiii săi după revenirea familiei în Anglia. Într-o discuție purtată la ceremonia WellChild Awards, Ducele de Sussex a povestit că Archie și Lilibet nu au fost la fel de încântați de fasole cu pâine prăjită, însă au descoperit un aliment britanic extrem de popular și controversat: Marmite.

Harry a participat luni, 21 septembrie, la WellChild Awards, eveniment dedicat copiilor și tinerilor cu nevoi medicale complexe.

Ce mănâncă Archie și Lilibet în Anglia

Întrebat care sunt cele mai „britanice” lucruri de care se bucură familia sa după revenirea în Anglia, Harry a menționat mai întâi plimbările, apoi a ajuns la mâncare.

Prințul a povestit că fasolea cu pâine prăjită, un preparat foarte cunoscut în Marea Britanie, nu a fost tocmai pe placul copiilor.

În schimb, un alt aliment britanic a avut mai mult succes.

„A fost mereu în viața mea, iar acum copiii mănâncă Marmite pe crumpets, ceea ce pentru mine înseamnă mult”, a spus Harry, potrivit Hello!, citat de Harper’s Bazaar.

- articolul continuă mai jos -

Marmite este o pastă tartinabilă cu gust sărat și foarte intens, obținută din extract de drojdie. Este unul dintre alimentele britanice despre care oamenii au, de obicei, opinii foarte diferite: unii îl adoră, în timp ce alții nu îl suportă.

Marmite, preferatul copiilor

Marmite este consumat în Marea Britanie în special întins pe pâine prăjită, însă Harry a spus că cei doi copii îl mănâncă pe crumpets, un preparat britanic asemănător unor mici turte sau chifle plate, cu suprafață moale și găuri caracteristice.

Declarația lui Harry este cu atât mai interesantă cu cât el însuși a crescut cu Marmite, după cum a explicat.

„A fost mereu în viața mea”, a spus prințul, explicând că faptul că acum și copiii săi îl mănâncă reprezintă ceva important pentru el.

În schimb, combinația de fasole și pâine prăjită nu a avut același succes în rândul copiilor.

Harry: „Odată ce devii părinte, totul se schimbă”

La evenimentul WellChild Awards, Prințul Harry a vorbit și despre modul în care s-a schimbat perspectiva sa asupra activității caritabile după ce a devenit tată.

Harry colaborează cu organizația WellChild din 2007 și este unul dintre susținătorii acesteia. Organizația sprijină copiii și tinerii cu probleme medicale complexe și familiile acestora.

„Odată ce devii părinte, totul se schimbă”, a spus Harry.

Prințul a explicat că faptul că are acum propriii copii îi oferă o perspectivă diferită asupra întâlnirilor cu familiile și copiii care trec prin probleme medicale grave.

„Nu înseamnă că, în toți anii în care nu am fost părinte, întâlnirile cu acei copii au însemnat mai puțin pentru mine, dar dintr-o dată îți dai seama cât de recunoscător ești că ai copii care nu sunt bolnavi”, a declarat el.

Cum le vorbește Harry copiilor despre munca sa

Prințul a povestit și un episod petrecut chiar în dimineața ceremoniei.

Archie și Lilibet aveau, potrivit tatălui lor, o stare specifică începutului de săptămână.

„În această dimineață, la micul dejun, aveau puțin din starea aceea de luni dimineața”, a povestit Harry.

El a decis să le explice copiilor ce urma să facă în acea seară.

„Și am decis: «Știți ce? Sunteți puțin dificili, așa că o să vă spun exact ce fac în această seară.» Iar ei au fost cu adevărat fascinați și au început să pună tot felul de întrebări.”

Harry a spus că încearcă, împreună cu Meghan Markle, să le transmită copiilor o anumită conștientizare cu privire la munca pe care o desfășoară și la oamenii pe care îi întâlnesc.

„Prin toată munca mea și a mamei lor, cred că este absolut esențial să facem tot ce putem pentru a le insufla această conștientizare”, a adăugat prințul.

Prințul Harry, prezent la WellChild Awards

Harry a participat la ceremonia WellChild Awards, eveniment dedicat copiilor și tinerilor cu nevoi medicale complexe.

Prințul este implicat în activitatea organizației din 2007 și a vorbit în cadrul evenimentului atât despre activitatea WellChild, cât și despre propria experiență de tată.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
23 sept.
Bucătarul poreclit „Dumnezeu” își află sentința / Kenneth Law este acuzat că a vândut de 1.200 „kituri pentru sinucidere” în 41 de țări
Bucătarul poreclit „Dumnezeu” își află sentința / Kenneth Law este acuzat că a vândut de 1.200 „kituri pentru sinucidere” în 41 de țări
Articole / Reportaje
23 sept.
Provizii în caz de urgență / Ce alimente ar trebui să ai în casă și cum le depozitezi
Provizii în caz de urgență / Ce alimente ar trebui să ai în casă și cum le depozitezi
Articole / Reportaje
23 sept.
Fermierii cer clarificări privind schema pentru îngrășăminte / România are la dispoziție aproape 30 de milioane de euro
Fermierii cer clarificări privind schema pentru îngrășăminte / România are la dispoziție aproape 30 de milioane de euro
Articole / Reportaje
23 sept.
Podgoriile din California dispar pe fondul scăderii consumului de vin / Fermierii lasă strugurii pe viță sau defrișează plantațiile
Podgoriile din California dispar pe fondul scăderii consumului de vin / Fermierii lasă strugurii pe viță sau defrișează plantațiile
Articole / Reportaje
23 sept.
Mercosur: UE menține restricțiile pentru carnea din Brazilia și cere garanții solide privind respectarea normelor sanitare
Mercosur: UE menține restricțiile pentru carnea din Brazilia și cere garanții solide privind respectarea normelor sanitare
Recomandări
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat la CNN dacă Putin va ataca NATO. Răspunsul președintelui
G4Media
Restricții pentru fasole într-un oraș italian / Decizia primarului vine după ce un copil a fost diagnosticat cu favism, o afecțiune ereditară
Economedia
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Mediafax Italia
IMAGINI IREALE. Turiști înghițiți de nisipuri mișcătoare în timp ce făceau poze
Mediafax Spania
A EXPLODAT PREȚUL roșiilor! Care este motivul pe care îl invocă fermierii
CSID
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
CSID
Leacurile din farmacia Mariei Treben. Plantele pe care le recomandă pentru stomac, somn și vindecarea rănilor