Bocuse d’Or România a adunat la Brașov nu doar echipe excepționale, ci și voci puternice din gastronomia românească. În pauzele dintre probe, printre timere setate la secundă și farfurii care se construiau ca niște sculpturi, am pus o întrebare simplă, dar extrem de importantă pentru țara noastră: „Care este cel mai subestimat ingredient românesc?”

Trei chefi cu stiluri, generații și filosofii diferite ne-au dat trei perspective care spun, de fapt, povestea culinară a României: avem mult, dar valorificăm puțin. Și fiecare a ales un ingredient cu un potențial uriaș.

Chef Liviu Preda: „Leușteanul! E unic în lume. Și noi îl folosim prea puțin.”

Chef Liviu Preda, unul dintre cei mai respectați antrenori culinari din România, a răspuns fără să stea pe gânduri. Pentru el, leușteanul este nu doar o plantă aromatică, ci un simbol cultural.

„Leușteanul. În altă parte al globului nu există. Am, de exemplu, în bucătăria mea un băiat din Iotania și însemină un subdeutament de asa mea. Am un subdeutament de asa mea, trecut aici în România.

Mi se pare un ingredient atât de valoros și atât de puțin folosit la adevărata vafloare pe care o are. Se schimbă pentru că duse în Franța, este la preț de cei ce sunt șofran. Așa că eu consider că Leușteanul, Targonul, Cingurul, Cibișorul, Pusuiocul sunt lucruri care ne reprezintă ca și identitatea culinară românească. Și haideți să le folosim mai mult, chiar și în deserturi” a spus Liviu Preda pentru G4Food.

Nu doar leușteanul e subapreciat, spune el. În aceeași categorie intră tarhonul, cimbrul, cimbrișorul, busuiocul românesc, o paletă aromatică ce construiește identitatea noastră culinară.

Un patrimoniu verde, pe care încă nu îl folosim suficient.

Chef Dragoș Bercea: „Cartoful. Sau roșia. Două ingrediente uriașe, pe care nu le folosim la adevărata lor valoare”

L-am întâlnit pe antrenorul Chef Dragoș Bercea chiar în timp ce dădea indicații pentru echipa sa. Întrebarea noastră îl oprește o secundă. Zâmbește. Se gândește. Apoi răspunde:

„Nu stiu, poate cartoful, poate fi sau roșia, pentru ca noi facem niște roșii extraordinare și nu le validificăm destul de mult când cumpărăm din export. Sau de ce zic de cartofi? Pentru ca până la urmă, oricine și cel puțin zona asta a Brașovului este de fapt țara cartofului și ar trebui să profităm mult mai mult de ceea ce ne oferă” a spus acesta pentru G4Food.

În ochii lui vezi clar ideea: nu trebuie să reinventăm ingredientul, ci doar să-l privim cu mai mult respect.

Un cartof bine cultivat, o roșie crescută în sol românesc, sunt deja ingrediente premium. Doar că încă nu le tratăm ca atare.

Chef George Mihali: „Topinamburul. Nu e singurul, dar e un exemplu uriaș al potențialului nefolosit”

Chef George Mihali a întors puțin perspectiva. Dar din toate, a ales un exemplu concret, cu care a lucrat chiar în competiție.

În farfuriile echipelor, topinamburul apare reinterpretat: creme, chipsuri, piureuri aerate. Și exact în astfel de momente îți dai seama că ingredientele modeste pot deveni spectaculoase, dacă ajung în mâini bune.

„Actualmente, cel mai subestimat nu este unul. Sunt foarte multe ingrediente subestimate. Avem șansa și norocul să punem în valoare chiar unul dintre ele, care este topinamburul, care tradițional, se numesc napi în anumite regiuni ale țării. Iar noi, astăzi, cu siguranță, dacă cel de cinci echipe, vom reuși să-l ducem la un alt nivel” a spus el pentru G4Food.

Ce învățăm din aceste trei răspunsuri?

Că România nu duce lipsă de ingrediente. Din contră, are unele dintre cele mai aromate verdețuri, cele mai dulci roșii, cele mai dense rădăcinoase și cele mai bune soluri pentru legume simple.

Problema nu e ingredientul. Problema este percepția. Bocuse d’Or ne arată exact asta. Aceste ingrediente pot sta fără probleme lângă gastronomie de top, plating modern, tehnici elaborate și juriu internațional.

Viitorul gastronomiei românești începe cu un pas simplu. Să ne redescoperim propriile ingrediente

Fiecare chef pe care l-am întrebat ne-a arătat același lucru: valorile noastre culinare sunt deja aici. Trebuie doar să le privim altfel, să le punem în farfurie cu mai mult curaj și să le dăm șansa să devină vedete.

Iar Bocuse d’Or România tocmai a demonstrat că suntem pregătiți pentru asta.