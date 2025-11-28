Brașovul a fost ieri, 27 noiembrie 2025, scena unui moment pe care gastronomia românească îl aștepta de ani de zile. Prima Selecție Națională Bocuse d’Or România, competiția care stabilește echipa ce ne va reprezenta la Bocuse d’Or Europe 2026, a adunat în același loc energie, emoție, tehnică pură și o ambiție pe care rar o vezi în bucătărie. Pe scurt, este cea mai prestigioasă competiție gastronomică din lume.

G4Food a fost acolo. Am stat în culise, am văzut tensiunea din bucătării, pregătirile la secundă și privirile concentrate care nu se ridicau nici măcar un moment din farfurie. Și pot spune un lucru: gastronomia românească tocmai a făcut un salt uriaș.

O competiție ca un maraton: 6 ore de foc continuu

De dimineață și până seara, bucătarii au lucrat într-un ritm pe care îl vezi doar la campionatele mondiale pentru că, de fapt, exact asta este Bocuse d’Or. Fiecare tăietură, fiecare sos, fiecare decor era cronometrat, iar orice întârziere de câteva secunde putea costa puncte importante. Au contat și detalii precum curățenia, plating-ul, organizarea alimentelor și multe altele.

Pe margine, juriul internațional compus din 10 chefi cu stele Michelin, titluri Worldchefs și experiență în marile finale Bocuse d’Or, urmărea totul cu precizie. A fost pentru prima oară când România a avut propria selecție națională, iar nivelul a fost exact acolo unde trebuie să fie.

Seara s-a încheiat cu un nume câștigător, care va reprezenta România la Marsilia, în martie 2026. Chef Vasilică Bejenaru, alături de Liviu Preda (antrenor) și Andrei Fabian Lupoi (commis). Echipa a impresionat atât la gust, cât și la prezentare, iar juriul le-a acordat și două premii speciale. Cel mai bun platou și Cel mai bun commis, câștigat de Andrei Fabian Lupoi, cel mai tânăr concurent din competiție

În culise, după anunț, Chef Bejenaru era copleșit. Ne-a spus, cu sinceritatea omului care a muncit ani pentru un astfel de moment: „Am vrut doar să arătăm că în România se pot face lucruri mărețe. Și o să muncim și mai mult de acum.”

Locul II și III: două echipe cu povești puternice

Nivelul a fost atât de ridicat încât diferențele s-au simțit în detalii.

Locul II – Echipa Chef Bogdan Cozma: Cu o viziune culinară deja recunoscută internațional, echipa lui Cozma a livrat un meniu matur, excelent executat.

Locul III – Echipa Chef Emanuel Mocan: Una dintre cele mai tinere echipe, extrem de dinamice, care a obținut și premiul „Cea mai bună farfurie”.

În sală, în juriu, în public, se simțea aceeași senzație: „ceva se schimbă”. România nu mai privește gastronomia modernă de la distanță. O face, o practică, o duce în competiții internaționale.

De ce a fost o zi istorică

Pentru prima oară, România intră oficial în circuitul mondial Bocuse d’Or, alături de cele mai mari națiuni culinare. Nu e doar o calificare. E o declarație de intenție. Chefi de renume mondial, parteneri puternici, presă internațională și lideri din industrie au transmis același mesaj: România merită să fie aici.

Chef Cezar Munteanu, președintele ANBCT și omul care a împins uriaș acest proiect, a spus-o perfect la final: „Astăzi nu a câștigat doar o echipă, a câștigat România.”

Și noi, fiind acolo, am simțit același lucru. Acolo se scrie următorul capitol. 20 de țări, o scenă imensă, Sirha Méditerranée, și cea mai importantă competiție culinară a lumii. Iar România va fi prezentă.