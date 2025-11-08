Aceste brioșe cu dovleac și unt de migdale aduc o atmosferă caldă de toamnă la micul dejun. Piureul de dovleac le menține umede și fragede, adăugând în același timp un plus de fibre și vitamina A. Untul cremos de migdale adaugă proteine vegetale. Ușor îndulcite cu banană și o notă de sirop de arțar, sunt un mic dejun perfect pentru o dimineață în care ești grăbit, sau pentru pachetul de prânz ori o gustare hrănitoare de după-amiază.

Pentru a obține o textură fragedă, amestecă ingredientele umede și uscate în boluri separate înainte de a le combina, recomandă eatingwell.com.

Poți face această rețetă fără lactate, folosind iaurt pe bază de plante și înlocuind untul topit cu ulei de cocos topit.

Ingrediente pentru 12 porții:

1¼ căni făină albă

1¼ căni făină integrală

1 lingură praf de copt

2 linguriţe condiment pentru plăcintă cu dovleac

1½ linguriţe scorțișoară măcinată, împărțite

1 linguriţă bicarbonat de sodiu

½ linguriţă sare

1 cană dovleac copt (sau din conservă)

¾ cană lapte de migdale neîndulcit

2 ouă mari

1 banană medie foarte coaptă, piure (aproximativ ⅓ cană)

⅓ cană unt de migdale neîndulcit, bine amestecat

⅓ cană iaurt grecesc simplu din lapte integral

5 linguri unt nesărat, topit

¼ cană sirop pur de arțar

1 lingură extract de vanilie

2 linguri zahăr

3 linguri migdale feliate cu coajă

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 175°C. Pregătește o tavă pentru 12 brioșe, cu folii de hârtie. Unge ușor foliile cu spray de gătit.

Amestecă 1¼ căni făină albă, 1¼ căni făină integrală, 1 lingură praf de copt, 2 linguriţe condiment pentru plăcintă cu dovleac, 1 linguriță scorțișoară, 1 linguriţă bicarbonat de sodiu și ½ linguriţă sare într-un bol mediu. Amestecă bine. Într-un bol mare, combină 1 cană dovleac, ¾ cană lapte de migdale, 2 ouă, banana piure, ⅓ cană unt de migdale, ⅓ cană iaurt, 5 linguri unt topit, ¼ cană sirop de arțar și 1 lingură vanilie. Amestecă până devine o pastă netedă. Adaugă amestecul de făină și încorporează încet, amestecând cu o spatulă. Împarte aluatul în mod egal în formele pentru brioșe pregătite (pune aproximativ o treime în fiecare cană, pentru că aluatul va crește în cuptor).

Amestecă 2 linguri zahăr și restul de ½ linguriță scorțișoară într-un bol mic și presară uniform peste aluatul de brioșe. Presară deasupra 3 linguri migdale.

Se dă la cuptor până când trece estul scobitorii, cam 25 de minute. Se lasă să se răcească în tavă pe un suport metalic timp de 5 minute. Transferă brioșele pe suport pentru a se răci complet, aproximativ 45 de minute.