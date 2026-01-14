Brânza frământată De Colțești a intrat în top 100 mondial al brânzeturilor, Best Cheeses in the World, al cunoscutului ghid gastronomic Taste Atlas pe 2026. Poziția este mai mult decât meritorie, dat fiind că în România dezvoltarea sectorului brânzeturilor este încă la început.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Precedentul fericit avusese loc anul trecut, când brânza românească de burduf ocupase o poziție apropiată cu a celei produsă de compania De Colțești. Totodată, într-un top separat al tipurilor de brânzeturi, Best Cheeses Types în the World pe 2026, apare la poziția 89 telemeaua de Ibănești.

Brânza frământată De Colțești este, așadar, într-o companie de înaltă clasă. Primul loc al topului actual se poziționează brânza de oaie Graviera Naxou din Grecia, urmată de Parmiggiano Reggiano din Italia și de Queijo de Azeitão, din Portugalia.

Topul este dominat, previzibil, de brânzeturi din Italia, Franța, Grecia, Spania, Portugalia și UK, dar apar și unele de pe continentul american, în principal SUA și Brazilia. Și, surprinzător, pe locul 58, una din Japonia. În timp ce din Europa de Est apar pe locurile 73 și 74 două brânzeturi din Polonia.

„Pentru noi, apariția De Colțești în clasamentul TasteAtlas este o confirmare că munca făcută cu răbdare, respect pentru lapte și pentru rețetele noastre locale poate ajunge să fie apreciată la nivel internațional. Faptul că suntem pe locul 80 într-un top mondial al brânzeturilor ne onorează și ne responsabilizează în același timp. Suntem o echipă de oameni care fac brânză zi de zi, într-o fabrică din România, și acest rezultat ne arată că tradiția, atunci când este dusă mai departe cu grijă și consecvență, poate sta alături de nume consacrate din lume”, a comentat pentru G4Food, extrem de bucuros, Marius Chiorean, directorul general al companiei De Colțești, din județul Alba.