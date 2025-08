Brânzeturile sub marca De Colţeşti sunt produse într-o mică întreprindere de familie, din anul 1994, în comuna Rimetea din județul Alba. Sunt realizate fără aditivi, conservanţi artificiali sau uleiuri vegetale, păstrând puritatea ingredientelor şi a gustului autentic. În timp, și-a eficientizat operațiunile de producție cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație și are în plans să pătrundă pe noi piețe internaționale.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În prezent, facilitatea de producție procesează zilnic aproximativ 23.000 de litri de lapte, ceea ce înseamnă între 60 și 80 de tone de produse pe lună. Am încercat să aflăm de la Marius Chiorean, directorul general al fabricii de lactate De Colțești care sunt dificultățile sectorului și planurile de viitor al brandului.

G4Food: De la ce tip de experiență profesională veneați când ați venit la „De Colțești”? Ce știați la început despre brânzeturi maturate?

Marius Chiorean: Înainte să lucrez pe segment de industrie alimentară am lucrat în HoReCa și Administrare, unde am acumulat o experiență în ceea ce privește organizarea și coordonarea de echipe. M-am apropiat repede de acest domeniu pentru că are un echilibru frumos între natură, meșteșug și rigoare. La început știam mai mult din perspectiva consumatorului, dar în timp am învățat procesele, fluxurile de lucru, provocările din această industrie.