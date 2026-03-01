Un nou studiu publicat în revista Cureus atrage atenția asupra riscurilor cardiovasculare severe asociate consumului de băuturi energizante. Efectele sunt mai însemnate în rândul copiilor și adolescenților. Cercetarea arată că aceste produse pot provoca tulburări de ritm cardiac, dureri toracice și creșteri periculoase ale tensiunii arteriale, devenind o problemă majoră de sănătate publică pentru inimile aflate în dezvoltare.

Studiul vine după ce s-a constatat că în rândul tinerilor a crescut constant consumul de băuturi energizante. Specialiștii estimează că între 30% și 50% dintre adolescenți și tineri adulți le consumă în mod regulat. Odată cu popularitatea lor însă, a crescut și numărul prezentărilor la camerele de gardă. Raportul a analizat 32 de studii de caz și 19 studii clinice. Cele mai frecvente motive pentru care tinerii au ajuns la spital au fost durerea toracică retrosternală, palpitațiile și ritmul cardiac accelerat. Au fost raportate și cazuri de greață severă, vărsături și chiar stop cardiac brusc.

Combinația de stimulente periculoase

Autorii explică faptul că pericolul principal vine din combinația de stimulente. Băuturile energizante conțin cantități mari de cafeină și taurină. „Spre deosebire de cafeaua obișnuită, băuturile energizante folosesc adesea amestecuri speciale care ascund cât de puternice sunt ingredientele”, a declarat dieteticianul Gauri Anand pentru Health Shots.

Studiul a identificat 20 de cazuri de aritmie, adică bătăi neregulate ale inimii. Printre acestea s-au numărat tahicardii supraventriculare, dar și tahicardii ventriculare, considerate potențial letale. În plus, testele clinice au arătat că o singură doză poate crește atât tensiunea arterială sistolică, cât și pe cea diastolică. În unele situații, creșterea a apărut la mai puțin de o oră după consum. Cercetătorii au semnalat și episoade ischemice, adică reducerea fluxului de sânge către inimă. Au fost raportate cazuri de disecție spontană de arteră coronară și chiar blocaje coronariene la adolescenți aparent sănătoși. Aceste complicații sunt extrem de rare la această vârstă.

Riscurile cresc atunci când băuturile energizante sunt combinate cu alcool sau droguri. Această asociere pune presiune suplimentară asupra inimii. De asemenea, utilizarea lor ca supliment „pre-workout” înaintea exercițiilor intense poate duce la creșteri periculoase ale ritmului cardiac și ale tensiunii arteriale.

Copiii cu afecțiuni, cei mai la risc

Copiii cu afecțiuni cardiace nediagnosticate, cu ADHD sau care urmează anumite tratamente medicamentoase prezintă un risc mult mai mare. În aceste cazuri, consecințele pot include complicații severe sau chiar moarte subită. Autorii subliniază că băuturile energizante nu aduc beneficii reale copiilor. Asta deoarece inima unui copil este mai sensibilă decât cea a unui adult. Chiar și cantități mici pot duce la rigidizarea arterelor și la reducerea eficienței cardiace.

Specialiștii recomandă părinților să verifice etichetele. Produsele care conțin niveluri ridicate de cafeină, guarana sau taurină nu ar trebui oferite persoanelor sub 18 ani. De asemenea, trebuie evitat consumul mare într-un timp scurt, definit ca ingerarea a peste un litru de lichid simultan. Pediatrii sunt încurajați să întrebe despre consumul de băuturi energizante în timpul controalelor de rutină. Mai ales în cazurile de anxietate sau palpitații inexplicabile.