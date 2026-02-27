Posibilă transmitere de la om la om a virusului gripei porcine în varianta A(H1N1)v/ Spania a alertat Organizația Mondială a Sănătății

27 feb. 2026, Articole / Reportaje
Sursa foto: G4Food

Spania a alertat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în legătură cu o posibilă transmitere de la om la om a virusului gripei porcine în varianta A(H1N1)v, un purtător de cuvânt al autorităţilor sanitare din regiunea Catalonia a confirmat vineri pentru Reuters.

Într-un comunicat ulterior, Ministerul Sănătăţii din Catalonia a spus că riscul pentru populaţie este considerat ”foarte scăzut”.

Persoana infectată nu a manifestat simptome respiratorii asemănătoare gripei, a mai spus Ministerul, iar testele la contacţii direcţi au arătat că virusul nu s-a retransmis.

Potrivit unui articol publicat anterior de El Pais, care citează surse din cadrul Ministerului Sănătăţii catalan, pacientul – care s-a vindecat între timp – nu a avut niciun contact cu porci sau ferme de porci, ceea ce i-a determinat pe experţi să conchidă că este o transmitere de la om la om a agentului patogen, transmite Agerpres.

Acest lucru a declanşat semnale de alarmă din cauza potenţialului pandemic al virusului gripei porcine în momentul recombinării cu un virus gripal uman în cazul în care un porc este infectat cu amândouă în acelaşi timp, se mai spune în articolul El Pais.

- articolul continuă mai jos -

OMS nu a dat curs imediat unei cereri din partea Reuters pentru informaţii suplimentare.

În 2023, Ţările de Jos au notificat OMS cu privire la o infectare confirmată la om cu virusului gripei porcine A(H1N1)v la un adult fără niciun istoric de expunere la animale în context profesional.

Pandemia de gripă porcină la oameni din 2009 a dus la infectarea a milioane de persoane. A fost cauzată de un virus care conţinea material genetic de la virusurile care circulau la porci, păsări şi oameni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

