Tot mai populare în alimentația modernă, produsele ultraprocesate sunt asociate cu un nou risc: deteriorarea calității musculare. Potrivit unui studiu recent, persoanele care consumă frecvent astfel de alimente au mai multă grăsime infiltrată în mușchi, chiar și atunci când aportul caloric nu este neapărat mai mare, notează Medical News Today.

Un nou studiu atrage atenția asupra unui posibil impact mai puțin discutat: sănătatea mușchilor. Analiza arată că un consum mai ridicat de alimente ultraprocesate este asociat cu o acumulare mai mare de grăsime în mușchii coapselor.

Rezultatele sugerează că alimentele ultraprocesate pot afecta calitatea musculară, oferind încă un motiv pentru limitarea consumului. Studiul, publicat în revista Radiology, se bazează pe o analiză transversală secundară a datelor obținute din scanări RMN și a inclus peste 600 de participanți aflați la risc de osteoartrită a genunchiului.

Cercetătorii au observat că persoanele care consumau mai multe alimente ultraprocesate prezentau un nivel mai ridicat de infiltrare a grăsimii în mușchii coapselor. Aceste rezultate adaugă o nouă perspectivă asupra modului în care dieta poate influența sănătatea musculară și completează datele existente despre riscurile asociate consumului ridicat de alimente ultraprocesate.

Alimentele ultraprocesate și legătura cu grăsimea din mușchi

Potrivit studiului, alimentele ultraprocesate sunt, în general, bogate în aditivi, zahăr și sare. Deși efectele lor asupra sănătății sunt intens discutate, impactul asupra calității mușchilor a fost până acum mai puțin analizat.

Cercetarea se bazează pe date dintr-un studiu amplu pe termen lung — Osteoarthritis Initiative — și reprezintă o analiză transversală a informațiilor colectate anterior. Au fost incluși 615 participanți cu risc de osteoartrită a genunchiului, cu o vârstă medie de puțin sub 60 de ani, fără diagnostic confirmat la șold sau genunchi și fără alte afecțiuni precum artrita reumatoidă sau diabetul, deși unele cazuri prezentau semne radiografice incipiente.

Majoritatea participanților erau supraponderali, iar aproape un sfert obezi, conform indicelui de masă corporală (IMC). Dieta acestora a fost analizată cu accent pe consumul de alimente ultraprocesate, iar calitatea mușchilor a fost evaluată prin imagini RMN, urmărind infiltrarea grăsimii în zece grupe musculare ale coapselor.

Ce au descoperit cercetătorii

Cercetătorii au constatat că, în general, un consum mai ridicat de alimente ultraprocesate este asociat cu o infiltrare mai mare de grăsime în mușchii coapselor.

Într-un interviu acordat Medical News Today, autoarea studiului, Zehra Akkaya, medic și profesor asociat de radiologie la Facultatea de Medicină a Universității din Ankara, a explicat concluziile principale:

„Într-un studiu realizat pe peste 600 de adulți cu risc de a dezvolta osteoartrită la genunchi, am constatat că calitatea dietei joacă un rol important în sănătatea musculară. Mai precis, independent de aportul caloric total sau de consumul general de grăsimi, un consum mai mare de alimente ultraprocesate a fost asociat cu o acumulare mai mare de grăsime în mușchii coapselor, așa cum se observă pe scanările RMN.”

Analiza detaliată a arătat că asocierea a fost cea mai puternică la nivelul mușchilor adductori, inclusiv după ajustarea datelor în funcție de circumferința abdominală. În general, femeile au prezentat niveluri mai ridicate de grăsime infiltrată în mușchii coapselor decât bărbații, însă relația dintre consumul de alimente ultraprocesate și această infiltrare nu a fost influențată de gen.

Analizele suplimentare, care au luat în calcul și aportul de grăsimi, au confirmat rezultatele: un consum mai mare de alimente ultraprocesate a fost asociat cu o infiltrare crescută de grăsime în toți mușchii coapsei, inclusiv în grupele adductorilor, flexorilor și extensorilor. Asocierea a fost și mai pronunțată în cazul participanților cu leziuni mai avansate ale genunchiului, vizibile radiologic.

Rezultatele nu sunt generaliste

Cercetătorii subliniază că rezultatele trebuie interpretate cu prudență, deoarece studiul a vizat o populație mai în vârstă, cu risc de osteoartrită, ceea ce limitează aplicabilitatea concluziilor la alte grupuri. Autorii notează că „rezultatele s-ar putea să nu fie pe deplin generalizabile” și recunosc existența unor posibili factori de influență neidentificați.

În plus, analiza s-a concentrat doar pe mușchii coapsei, iar o parte dintre datele privind dieta au fost raportate de participanți. Studiul nu a urmărit efectele pe termen lung, însă cercetările viitoare ar putea evalua impactul alimentației asupra persoanelor cu osteoartrită, precum și rolul unor tratamente moderne, cum sunt agoniștii receptorilor GLP-1.

Implicațiile pentru sănătate

Deși cercetarea este încă la început, rezultatele indică un nou factor important pentru sănătatea musculară.

Patrick Kee, medic cardiolog și doctor în științe, care nu a fost implicat în studiu, a explicat pentru Medical News Today:

„Deoarece calitatea musculaturii este esențială pentru stabilitatea articulațiilor, degenerarea grasă a mușchilor coapsei indusă de alimentele ultraprocesate (UPF) poate accelera apariția și progresia osteoartritei de genunchi, una dintre principalele cauze de dizabilitate la nivel global”.

Potrivit acestuia, „aceste descoperiri sugerează că managementul clinic al sănătății musculo-scheletale și metabolice trebuie să depășească simpla restricție calorică și pierderea în greutate”.

„În schimb”, a subliniat el, „este nevoie de intervenții țintite […] care să pună accent pe calitatea alimentației — în special pe reducerea consumului de alimente ultraprocesate și pe preferarea celor minim procesate.”

Rezultatele vin în linie cu alte cercetări care leagă alimentele ultraprocesate de riscuri mai mari pentru sănătate, inclusiv boli cardiovasculare și mortalitate crescută.

La rândul său, Mir Ali, chirurg bariatric, a declarat că „aceste descoperiri oferă dovezi suplimentare pentru a le recomanda pacienților să reducă aportul de alimente ultraprocesate”.

„Deși acest studiu nu clarifică încă dacă acumularea de grăsime în mușchii coapsei accelerează deteriorarea articulațiilor, numeroase cercetări au demonstrat că alimentele ultraprocesate cresc riscul de diabet, boli de inimă și cancer. Limitarea acestor alimente este esențială pentru îmbunătățirea stării generale de sănătate”, a concluzionat Ali.