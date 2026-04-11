Un nou soi de ceapă roșie, numit Tinta INTA, se remarcă prin culoarea intensă, gustul delicat și nivelul redus de iuțeală, fiind ideal pentru consumul în stare proaspătă. Dezvoltat de specialiștii de la INTA La Consulta, în Mendoza, acest soi polenizat liber reprezintă o oportunitate importantă pentru diversificarea producției și creșterea valorii atât pe piața locală, cât și pe cea internațională.

Crearea acestui soi semitimpuriu a fost rezultatul unui proces de cercetare care a durat 14 ani. Programul de ameliorare a început în anul 2000, odată cu introducerea unor semințe de ceapă roșie provenite din surse locale, naționale și internaționale. Ulterior, cercetătorii au parcurs multiple cicluri de autofertilizare și recombinare genetică pentru a selecta cele mai performante variante.

Claudio Galmarini, cercetător și expert în ameliorarea plantelor la INTA La Consulta, descrie Tinta INTA ca fiind un soi cu bulbi de formă sferică ușor turtită, cu diametrul cuprins între 7 și 12 cm. Ceapa are o coajă roșie intensă, cu inele roșii în interior, și, de regulă, două până la trei foi protectoare (catofile) în nuanțe de roșu-violaceu, cu aderență medie. Din punct de vedere gustativ, se remarcă prin iuțeală redusă și un conținut de substanță uscată solubilă de 9,6%, ceea ce o face ideală pentru consumul în stare proaspătă.

- articolul continuă mai jos -

„Pentru provincia Mendoza, perioada recomandată de semănat este luna august, în cazul semănatului direct, sau primele două săptămâni din septembrie, dacă se optează pentru răsaduri”, explică Héctor Fuligna, specialist și ameliorator în cadrul INTA. Recoltarea are loc, de obicei, în luna ianuarie, iar producția medie ajunge la aproximativ 48 de tone la hectar.

„Sperăm ca lansarea acestui nou soi, deja înregistrat în Registrul Național al Soiurilor, să extindă opțiunile tehnologice pentru cultivatorii de ceapă și să ofere o alternativă competitivă, de calitate superioară”, a declarat Galmarini.

Această inovație consolidează rolul istoric al INTA în sectorul agricol, în condițiile în care Argentina produce anual aproximativ 700.000 de tone de ceapă, iar soiurile dezvoltate de institut acoperă circa 60% din suprafața cultivată.