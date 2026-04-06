Nu toate alegerile alimentare sunt la fel de sigure la 10.000 de metri altitudine. Însoțitorii de bord spun că unele dintre cele mai populare produse comandate de pasageri pot deveni problematice, fie din cauza modului în care sunt pregătite, fie din cauza efectelor pe care le au asupra organismului în timpul zborului, potrivit Delish.

Însoțitorii de bord spun că unele dintre cele mai comune alegeri alimentare din avion ar fi mai bine evitate. Cafeaua, ceaiul, preparatele din carne, gustările cu miros puternic, alimentele care provoacă balonare și alcoolul pot transforma un zbor obișnuit într-o experiență neplăcută.

Pentru o călătorie mai confortabilă, specialiștii recomandă alegeri simple și o hidratare corectă.

Călătoriile cu avionul pot fi haotice în ultima perioadă, dar asta nu îi oprește pe oameni să zboare. Există numeroase trucuri care pot face experiența mai ușoară, de la check-in-ul făcut din timp până la alegerea corectă a rândului la controlul de securitate sau regulile legate de încălțăminte.

Mulți cred că partea dificilă se încheie în momentul în care urcă în avion. Experiența însoțitorilor de bord arată însă că lucrurile nu sunt chiar atât de simple.

Odată ce avionul decolează, rămâi acolo până la aterizare, fără prea multe opțiuni. Tocmai de aceea, este important să faci alegeri care să îți asigure un zbor cât mai confortabil, inclusiv atunci când vine vorba de ce mănânci sau bei.

Nu toate alimentele servite la bord sunt la fel, iar însoțitorii de bord vorbesc tot mai des despre lucrurile pe care ar fi mai bine să le eviți.

Dacă vrei ca singurele „turbulențe” din timpul zborului să vină de la aer și nu de la stomac, merită să fii atent la aceste detalii.

Cafeaua și ceaiul

Dacă te trezești după un zbor de noapte sau ai o cursă foarte devreme, primul impuls este, de obicei, să comanzi o cafea sau un ceai. Totuși, fostul însoțitor de bord Alex Quigley recomandă prudență. El explică faptul că apa folosită la bord provine din rezervoarele aeronavei, unde poate rămâne perioade îndelungate.

„Nu ai cum să știi cât de des sau când a fost curățat ultima dată rezervorul. Este un mediu ideal pentru bacterii”, a declarat acesta pentru Delish.

Mai mult, acesta susține că procedurile de manipulare a cafelei ridică și ele semne de întrebare. „Nu aveam voie să aruncăm cafeaua rămasă în chiuveta avionului. De cele mai multe ori, ni se spunea să o golim în toaletă.”

Cu alte cuvinte, recipientul cu cafea ajungea efectiv în baie pentru a fi golit.

„Pot spune sincer că nu am văzut niciodată pe cineva să golească, să reumple sau să curețe aceste recipiente între curse”, a mai spus el.

Gustările cu miros puternic

Însoțitorii de bord atrag atenția și asupra gustărilor cu miros intens, chiar dacă unele dintre ele sunt servite la bord. Printre exemplele menționate se numără Corn Nuts, un tip de snack popular în zborurile din SUA. „Sunt destul de gustoase, dar unele au un miros puternic imediat ce deschizi punga”, a declarat un însoțitor de bord pentru Delish.

Acesta spune că produsul este inclus chiar și în oferta pentru clasa business, însă anumite arome pot deveni deranjante. „Varianta barbecue este cea mai problematică. Când deschizi punga, miroase ca și cum ar arde ceva în avion.”

Recomandarea este să fie evitate și alte gustări cu arome puternice, în special cele cu ceapă, usturoi sau sosuri intens condimentate. Într-un spațiu închis, cu aer recirculat, mirosurile persistă și pot deveni rapid neplăcute pentru ceilalți pasageri.

Preparatele din carne

În timpul zborurilor, pasagerii au de obicei mai multe opțiuni de meniu. Totuși, fostul însoțitor de bord Alex Quigley recomandă evitarea preparatelor din carne.

Acesta explică faptul că riscul nu ține neapărat de ingredient, ci de modul în care este gestionată mâncarea înainte de a ajunge la pasager. „Îți pui încrederea în faptul că acea carne a fost depozitată corect, dar știm cu toții că apar întârzieri și probleme tehnice. În astfel de situații, există riscul ca mâncarea gătită să nu fie păstrată la temperatura potrivită sau să depășească timpul sigur de consum.”

Concluzia lui este cât se poate de directă: „Toxiinfecție alimentară în avion? Nu, mulțumesc.”

Alimentele care provoacă balonare

El este cât se poate de direct când vine vorba de acest tip de alimente: „Evitați-le.”

Explicația ține de aerul din cabină. „Aerul din avion este recirculat, nu este niciodată complet proaspăt. Asta înseamnă că, dacă cineva are probleme digestive, ceilalți pasageri vor resimți efectele”, spune el, subliniind că este și o chestiune de bun-simț.

Recomandarea este să reduci consumul de produse care pot provoca balonare, precum lactatele, fasolea, alimentele grase, anumite legume verzi sau băuturile carbogazoase.

În combinație cu presiunea din cabină, aceste alimente pot accentua senzația de balonare și disconfort, transformând un zbor deja obositor într-o experiență și mai neplăcută.

Băuturile alcoolice

Pentru mulți pasageri, un pahar de alcool pare parte din ritualul zborului — un mod de a te relaxa după decolare. Totuși, fostul însoțitor de bord Alex Quigley spune că nu este neapărat o alegere inspirată.

„De fapt, nu îți faci un favor dacă bei alcool în timpul zborului”, explică el.

Combinația dintre altitudine și alcool poate avea un efect mai puternic decât în mod obișnuit. Pasagerii se pot simți amețiți mai repede și pot resimți efectele băuturii mai intens decât la sol. „Când presiunea scade în avion, organismul nu mai absoarbe oxigenul la fel de eficient”, spune Quigley, ceea ce poate duce la o stare generală de disconfort.

Un alt însoțitor de bord atrage atenția asupra unor băuturi populare, precum Bloody Mary. Acestea au un conținut ridicat de sare, ceea ce poate accentua deshidratarea în timpul zborului.

De asemenea, băuturile alcoolice combinate cu suc de portocale nu sunt recomandate, din cauza acidității ridicate, care poate irita stomacul.

Recomandarea este simplă: apa rămâne cea mai sigură alegere pe durata zborului.