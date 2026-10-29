I-au refuzat mâncarea în spital în timp ce bebelușul ei se lupta pentru viață / Motivul pentru care o mamă nu a primit o masă caldă / Cât a cheltuit pe mâncare în trei săptămâni de internare

O tânără mamă din Țara Galilor spune că nu a primit mâncare în spital în timp ce fiica ei nou-născută era internată în stare gravă, deoarece nu alăpta. Sophie Price, în vârstă de 22 de ani, a povestit pentru BBC că a fost șocată când personalul medical i-a spus că nu mai are dreptul la mese, deși născuse în aceeași unitate medicală cu doar câteva zile înainte. Familia a cheltuit peste 1.000 de lire sterline pe mâncare în cele trei săptămâni în care bebelușul a fost internat.

Sophie și soțul ei, Ryli Price, au fost nevoiți să se întoarcă la Spitalul Universitar Grange din Cwmbran la numai 24 de ore după ce plecaseră cu fiica lor, Florence. Părinții și-au dat seama că nou-născuta nu mai putea respira normal, iar pielea ei începea să-și schimbe culoarea.

„Florence a început să scoată niște sunete foarte puternice, ca un horcăit care venea din piept și urca spre gură”, a povestit Sophie pentru BBC.

Tânăra a fugit la departamentul de urgență strigând că fiica ei nu respiră. Ea a spus că intervenția rapidă a personalului medical a contribuit la salvarea vieții copilului.

Florence a fost diagnosticată cu bronșiolită, infecții cu rinovirusuri, care provoacă răceala obișnuită, și o infecție a sângelui. Plămânii ei nu puteau funcționa singuri, astfel că bebelușul a fost conectat la un aparat care îi furniza aer printr-o mască.

„Nu mâncasem de aproximativ 28 de ore”

În timp ce fiica ei era internată și avea nevoie de suport respirator, Sophie spune că era epuizată, îngrijorată și nu mâncase de aproape 28 de ore. La un moment dat, a văzut că personalul aducea un cărucior cu mâncare pentru mamele din secție și a sperat că va putea primi și ea o masă.

„Îmi amintesc că au venit și mi-au spus: «Bună, mămico, sper că ești bine. Ți-e foame?». Iar eu am răspuns: «Da, mi-e o foame îngrozitoare, n-am mai mâncat de mult. Ce aveți?»”, a relatat Sophie.

Personalul a întrebat-o dacă alăptează. Tânăra a explicat că nu mai putea să-și hrănească fiica la sân după primele 24 de ore de viață ale acesteia și că Florence primea lapte praf. Potrivit relatării sale, i s-a spus că nu poate primi mâncare pentru că nu alăptează.

„Îmi amintesc că am fost pur și simplu șocată. A fost îngrozitor”, a spus Sophie pentru BBC. Ea a adăugat că se simțea deja dezamăgită pentru că nu reușise să continue alăptarea.

„Imaginați-vă că sunteți în spital cu bebelușul grav bolnav, conectat la aparate de respirație și monitoare, copleșiți de îngrijorare, anxietate și stres, iar apoi vi se spune că nu aveți dreptul la o masă pentru că vă hrăniți copilul cu formulă în loc să alăptați”, a declarat tânăra.

Sophie a spus că, în perioada respectivă, avea dureri mari după naștere și sângera prin haine. Șoldurile i se dislocaseră în timpul nașterii și a fost nevoie să fie repuse la loc. În plus, suferea de edeme la nivelul picioarelor, care se umflaseră atât de mult încât îi era greu să meargă.

„Picioarele mele erau cât niște trunchiuri de elefant, până în punctul în care nu puteam nici măcar să merg dintr-un capăt al coridorului în celălalt”, a povestit ea.

Familia a cheltuit peste 1.000 de lire pe mâncare

Sophie și Ryli Price au petrecut trei săptămâni în spital alături de Florence. Pentru că nu primeau mese, au cumpărat mâncare de la cantina spitalului sau au comandat din afara unității medicale. Familia estimează că a cheltuit astfel peste 1.000 de lire sterline.

Situația a devenit și mai dificilă după ce concediul de paternitate al lui Ryli s-a încheiat. Sophie spune că a fost nevoită să se bazeze pe rude, care îi aduceau mâncare după terminarea programului de lucru.

Părinții au fost avertizați că Florence ar putea avea nevoie, în orice moment, să fie indusă în comă în timpul tratamentului.

„A fost o situație extrem de incertă pe tot parcursul internării”, a spus Sophie.

De ce nu a primit mama o masă de la spital

Potrivit explicațiilor prezentate de BBC, mamele aflate în îngrijirea serviciilor de maternitate primesc mese indiferent dacă alăptează sau nu, deoarece atât ele, cât și bebelușii sunt considerați pacienți.

În secțiile de pediatrie, însă, doar copilul este considerat pacient. Politica spitalului este să ofere mese mamelor care alăptează, întrucât acest lucru susține direct hrănirea și nutriția bebelușului.

În cazul copiilor hrăniți cu lapte praf, serviciul regional de sănătate Aneurin Bevan a precizat că formula este furnizată de spital atunci când este nevoie. Sophie a spus însă că personalul îi comunicase că trebuie să aducă laptele praf de acasă. După ce mama tinerei a contactat spitalul, unitatea medicală a continuat să asigure formula pentru Florence.

Sophie consideră că politica privind mesele este învechită și dezavantajează mamele care își hrănesc copiii cu formulă, deși fac tot ce pot în circumstanțe dificile. Ea cere ca toate mamele care stau în spital alături de copiii lor să poată primi mâncare, indiferent de modul în care își hrănesc bebelușii.

Ce răspunde conducerea spitalului

Serviciul regional de sănătate Aneurin Bevan a transmis că regretă experiența prin care a trecut Sophie și că își dorește să sprijine familiile pe durata internării copiilor.

„Ne pare rău să aflăm despre experiența lui Sophie”, a transmis instituția, adăugând că este dedicată sprijinirii familiilor pe tot parcursul șederii copiilor în spital.

Reprezentanții serviciului de sănătate au precizat că, atunci când părinții nu pot ajunge la cantina spitalului, au sprijin limitat sau nu își pot părăsi copilul, personalul secției le poate oferi o selecție de alimente de bază și băuturi, pentru a răspunde nevoilor imediate.

Părinții pot beneficia și de mese la preț redus printr-un sistem de vouchere. Familiile care se confruntă cu dificultăți financiare pot discuta cu personalul secției despre sprijinul disponibil.

„Solicitările sunt analizate de la caz la caz, pentru a ne asigura că ajutorul este oferit în mod echitabil și adecvat, ținând cont de circumstanțele familiei și de nevoile copilului”, a transmis conducerea serviciului de sănătate, citată de BBC.