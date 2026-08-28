Auchan România a lansat în exclusivitate gama de spumante Grenat et Blanc, produsă de Domeniile Averești în parteneriat cu FC Rapid. Cele două sortimente, Alb Brut și Rosé Brut, sunt disponibile doar în rețeaua retailerului.

Lansarea oficială a avut loc pe 27 august, în magazinul Auchan Crângași, aflat în apropierea stadionului din Giulești. La eveniment au participat reprezentanți ai Auchan România, FC Rapid și Domeniilor Averești, precum și foști jucători ai clubului, printre care Alexandru Ioniță și Leontin Toader.

Noua gamă, lansată sub deviza „De la noi din vie, direct în galerie”, continuă seria de produse dedicate comunității rapidiste. Parteneriatul dintre Auchan și FC Rapid a început în 2022, odată cu deschiderea fan shop-ului clubului în Auchan Crângași, și a fost extins ulterior prin lansarea vinurilor „Povestea Alb-Vișinie” și a berii craft „1923 Un Mit”.

Două spumante produse la Domeniile Averești

Ambele produse Grenat et Blanc sunt certificate D.O.C. Huși, au o concentrație alcoolică de 12% vol. și sunt obținute prin metoda Charmat.

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Grenat et Blanc Rosé Brut este produs 100% din Pinot Noir. Are o culoare roz intensă și arome de fructe roșii, precum zmeură și căpșuni. Producătorul îl descrie ca având un gust proaspăt și o efervescență fină.

Grenat et Blanc Alb Brut este realizat din soiul autohton Zghihară de Huși. Spumantul are o culoare galben-pai cu reflexii aurii, arome de citrice și flori albe și o aciditate vibrantă.

„Grenat et Blanc reprezintă o continuare a parteneriatului cu FC Rapid și respectă promisiunea noastră de a crea vinuri și spumante care onorează istoria și spiritul acestui club. Am îmbinat tradiția D.O.C. Huși și măiestria Domeniilor Averești de la 1874, cu energia și pasiunea comunității alb-vișinii, în prima gamă de spumante dedicată galeriei rapidiste”, a declarat Rareș Florea, Country Manager Domeniile Averești.

Victor Angelescu, președintele FC Rapid, a spus că noua gamă face parte din proiectele dezvoltate pentru comunitatea clubului și reprezintă o continuare a colaborării cu partenerii comerciali.

„Grenat & Blanc este mai mult decât o gamă de băuturi, este încă un exemplu despre cum pasiunea pentru Rapid poate fi transpusă în proiecte care ajung direct la suporterii noștri”, a declarat Victor Angelescu.

Reduceri pentru posesorii cardului MyCLUB Auchan

Spumantele Grenat et Blanc completează portofoliul de produse dedicate suporterilor FC Rapid disponibile în Auchan. Acesta include vinurile liniștite „Povestea Alb-Vișinie”, produse tot de Domeniile Averești, și berea craft „1923 Un Mit”, realizată de Fabrica Grivița.

„Suntem încântați să dezvoltăm parteneriatul cu FC Rapid și să oferim noi experiențe fanilor echipei și clienților noștri. Lansăm cu multă bucurie gama de spumante Grenat & Blanc în magazinul Auchan Crângași, produsă de partenerii de la Domeniile Averești”, a declarat Tiberiu Dănețiu, Director Afaceri Instituționale și Retail Media Auchan România.

În Fan Shop-ul FC Rapid din Auchan Crângași sunt disponibile și articole cu însemnele clubului, printre care tricouri, eșarfe, șepci, fanioane, bandane, căni, umbrele, brelocuri și stickere. Prețurile pornesc de la 15 lei, iar printre produsele cel mai des cumpărate se numără eșarfele, șepcile, bandanele, brelocurile și tricourile oficiale.

Până pe 6 septembrie, clienții care folosesc cardul de fidelitate MyCLUB Auchan beneficiază de reduceri la achiziția celor două spumante Grenat et Blanc.

Consumul de alcool este interzis persoanelor sub 18 ani. Băuturile alcoolice trebuie consumate în mod responsabil.