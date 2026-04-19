Radu Savopol, cofondatorul reţelei de cafenele 5 to go, cel mai extins jucător din acest sector din România, a dezvăluit că lansează un nou concept: „Atelier Matcha”.

„Atelier Matcha” – un concept ce a plecat de la o idee la cafea dimineața, în training center, și care, după câteva luni, a prins viață sau, mai bine spus, săptămâna viitoare o să fie operațional! O echipă de arhitecți tineri a lucrat la concept și design, echipa de creație la branding și amenajare & operațional,aceiași oameni super deschiși la nou , toti din cadrul 5 to go!!! ”, spune Radu Savopol, pe pagina sa de socializare.

Cunoscutul antreprenor a ajuns deja să-și extindă rețeaua de cafenele la peste 730 unități în România, Bulgaria, Moldova și Irlanda. În următorii 2 ani, Radu Savopol se va concentra în mod special pe desvoltarea a încă 100 de cafenele în Bulgaria.

"Mi-am dat seama cât de greu este să gândești ceva nou"

Însă antreprenorul nu s-a limitat doar la acest plan de expansiune și vine acum, pe piață, cu un nou concept ”Atelier Matcha”, care urmează să fie implementat săptămâna viitoare.

”Mi-am dat seama cât de greu este să gândești ceva nou când ești obișnuit într-un anumit stil, de aceea este bine să testezi tot timpul, să vii cu idei noi din care să înveți și să aplici în conceptele de bază! Aceste concepte te ajută să ții echipa fresh, te ajută să le satisfaci dorința lor de a fi creativi, de a fi mereu cu un pas înainte; fără astfel de concepte și idei, brandurile se plafonează, se prăfuiesc și nu vin cu nimic nou!!!

Le mulțumesc tuturor celor implicați în acest mic proiect, care poate să fie o noutate pentru Bulgaria, Moldova sau Irlanda.”

Piața mondială de matcha, un fenomen global

Matcha, pudra fină de ceai verde originară din Japonia, a depășit de mult statutul de ingredient asociat exclusiv ceremoniei ceaiului. În prezent, piața globală de matcha este una dintre cele mai dinamice din industria alimentară și a băuturilor, impulsionată de tendințele de sănătate, inovația produselor și expansiunea culturii cafenelelor.

Estimările recente indică faptul că piața mondială de matcha a depășit pragul de 5 miliarde de dolari și se află pe o traiectorie ascendentă, cu rate anuale de creștere între 7% și 9%. În următorul deceniu, valoarea totală ar putea ajunge la aproape 9 miliarde de dolari, ceea ce confirmă transformarea matcha într-un segment matur și profitabil.

Regiunea Asia-Pacific rămâne lider global

Această evoluție este susținută de diversificarea utilizărilor: de la băuturi tradiționale, la produse ready-to-drink, deserturi, suplimente alimentare și chiar cosmetice.

Regiunea Asia-Pacific rămâne lider global, cu Japonia în rol central, atât ca producător, cât și ca reper de calitate. Totuși, cererea crește rapid în Statele Unite și în Europa, unde matcha este integrat în cultura urbană și în meniurile cafenelelor de specialitate.

Această expansiune globală reflectă schimbarea comportamentului consumatorilor, care caută produse naturale, funcționale și cu beneficii pentru sănătate.