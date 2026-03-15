Matcha nu acționează asupra răspunsului imunitar, ci suprimă reflexul de strănut.

Un studiu realizat pe șoareci sugerează că pudra de ceai verde, cunoscută popular sub numele de ceai matcha, ar putea reduce nevoia de a strănuta la persoanele care suferă de alergii nazale.

Matcha este o pudră verde intens obținută din frunze de ceai verde cultivate special, uscate și măcinate. Este folosită atât pentru prepararea ceaiului, cât și pentru aromatizarea unei game largi de produse.

Cercetări anterioare au arătat că acest tip de ceai conține niveluri ridicate de compuși biologic activi, precum antioxidanți și aminoacizi. Consumul său este asociat cu diverse beneficii pentru sănătate, inclusiv îmbunătățirea funcției inimii și a creierului, dar și reducerea inflamației.

Profesorul Osamu Kaminuma, de la Institutul de Cercetare în Biologie și Medicină a Radiațiilor din cadrul Universității din Hiroshima (Japonia), a fost interesat în mod special de efectele matcha asupra persoanelor cu rinită alergică, cunoscută și sub numele de febra fânului.

„Studiile realizate pe oameni sugerează că ceaiul verde poate ameliora rinita alergică, dar nu este clar cum funcționează”, afirmă Kaminuma.

În studiul publicat în revista „npj Science of Food”, Kaminuma și colegii săi au raportat că unor șoareci modificați pentru a prezenta simptome de febra fânului li s-a administrat ceai matcha de două sau trei ori pe săptămână, timp de peste cinci săptămâni. În plus, animalele au primit o doză suplimentară de ceai cu 30 de minute înainte de a fi expuse la un alergen care declanșa simptomele de rinită alergică.

Echipa a constatat că șoarecii strănutau mult mai puțin decât era de așteptat după tratamentul cu matcha. Un aspect și mai interesant a fost că matcha nu părea să aibă niciun efect asupra răspunsurilor alergice dependente de imunoglobulina E (IgE), de mastocite și de limfocitele T.

Anticorpii IgE care se leagă de mastocite sunt esențiali în reacțiile alergice, deoarece declanșează eliberarea histaminei și a altor substanțe chimice inflamatorii. Mastocitele declanșează faza inițială a răspunsului alergic, în timp ce limfocitele T coordonează procesele imunitare pe termen lung, inclusiv producția de IgE.

Administrarea orală de matcha a redus strănutul fără a modifica semnificativ principalii markeri ai sistemului imunitar. În schimb, a suprimat considerabil activarea neuronală din trunchiul cerebral asociată reflexului de strănut, explică Kaminuma.

Cercetătorii au analizat activitatea unei gene numite c-Fos, un indicator al răspunsurilor neurologice și comportamentale la un stimul puternic, cum ar fi expunerea la un alergen al febrei fânului. Analiza a fost realizată în nucleul caudal al trigemenului spinal ventral, regiunea creierului implicată în reflexul de strănut.

Rezultatele au arătat că, atunci când șoarecii prezentau simptome de febra fânului, expresia genei c-Fos creștea. Însă tratamentul cu matcha a redus nivelurile de expresie aproape până la valorile normale.

Următorul pas este verificarea dacă aceste efecte apar și la oameni.

„Obiectivul este dezvoltarea unei opțiuni bazate pe alimente, susținută de dovezi științifice, care să completeze tratamentul standard pentru simptomele rinitei alergice”, a declarat Kaminuma.