Atac cibernetic masiv asupra supermarketurilor din Franța. Sute de frigidere și congelatoare, deconectate de la distanță

12 oct. 2026, Articole / Reportaje
Atac cibernetic masiv asupra supermarketurilor din Franța. Sute de frigidere și congelatoare, deconectate de la distanță
Sursa foto: Pixabay / Alexas_Fotos
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Cum a fost posibil atacul
  2. Mii de alimente compromise în sute de magazine

Un atac cibernetic fără precedent a vizat sistemele de refrigerare din raioanele marilor lanțuri de supermarketuri din Franța, printre care Intermarché, Leclerc, Monoprix și Coopérative U. Hackerii au preluat controlul de la distanță asupra congelatoarelor și vitrinelor frigorifice, crescând temperatura internă a acestora și compromițând stocurile de alimente proaspete și congelate, anunță G4Media citând Le Parisien.

Cum a fost posibil atacul

Atacul cibernetic a vizat direct sistemele de control al refrigerării produse de compania Danfoss. Aceste sisteme au un rol critic în gestionarea magazinelor. Monitorizează de la distanță temperatura congelatoarelor și a vitrinelor frigorifice. Declanșează alerte automate în caz de defecțiuni sau creșteri suspecte ale temperaturii. Inițiază ciclurile periodice de dezghețare automată.

Infractorii cibernetici au exploatat o vulnerabilitate de securitate necorectată (cunoscută încă din această vară) din versiunile mai vechi ale software-ului. Odată preluat controlul asupra echipamentelor industriale, hackerii au setat temperaturile la niveluri ridicate, făcând toate produsele afectate improprii pentru consum și vânzare.

Mii de alimente compromise în sute de magazine

Consecințele financiare și logistice sunt considerabile pentru marii comercianți cu amănuntul. Intermarché, Leclerc și Monoprix au fost afectate în aproximativ 150 de locații. Coopérative U a avut nevoie de intervenție în „mai puțin de o sută de magazine”.

- articolul continuă mai jos -

Dominique Schelcher, președinta Coopérative U, a confirmat incidentul printr-un mesaj pe rețeaua X (fostul Twitter):

„Un atac cibernetic afectează instalațiile de producție frigorifică ale mai multor magazine din rețeaua noastră încă de aseară. Echipele noastre sunt complet mobilizate, împreună cu specialiștii în refrigerare, pentru a restabili situația cât mai repede posibil.”

Echipele tehnice lucrează contra cronometru pentru remedierea erorilor și repornirea sistemelor de răcire, în timp ce autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili originea atacului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
12 oct.
Europa se pregătește pentru cea mai mică producție de zahăr din ultimii nouă ani / Ce se întâmplă cu România și de ce prețurile ar putea crește
Europa se pregătește pentru cea mai mică producție de zahăr din ultimii nouă ani / Ce se întâmplă cu România și de ce prețurile ar putea crește
Articole / Reportaje
12 oct.
Câți cartofi ar putea recolta România în 2026 / De ce producția internă nu acoperă consumul, iar importurile ajung la sute de mii de tone
Câți cartofi ar putea recolta România în 2026 / De ce producția internă nu acoperă consumul, iar importurile ajung la sute de mii de tone
Articole / Reportaje
12 oct.
Șofranul, cel mai scump condiment din lume, poate fi cultivat și acasă. Cum îl plantezi și când recoltezi firele roșii
Șofranul, cel mai scump condiment din lume, poate fi cultivat și acasă. Cum îl plantezi și când recoltezi firele roșii
Articole / Reportaje
12 oct.
Vinul pierde teren în California / De ce unii viticultori vor să înlocuiască vița-de-vie cu agave
Vinul pierde teren în California / De ce unii viticultori vor să înlocuiască vița-de-vie cu agave
Articole / Reportaje
12 oct.
O familie din Italia culege plante la 3.000 de metri și le transformă în lichioruri / Tradiția începută în 1902 continuă după patru generații
O familie din Italia culege plante la 3.000 de metri și le transformă în lichioruri / Tradiția începută în 1902 continuă după patru generații
Recomandări
Mediafax
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
G4Media
Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
LEGUMA IEFTINĂ din piață pe care o poți transforma în paste, clătite și prăjeli! Ce spun nutriționiștii
Mediafax Spania
Prăjitura cu migdale, fără gluten, din doar 3 ingrediente. E gata în mai puțin de o oră!
CSID
Ai buletin vechi? Până la ce dată îl mai poți folosi pentru a călători în străinătate
CSID
Când începe Postul Crăciunului 2026? Zilele cu dezlegare la pește și ce alimente se consumă în Ajun

Cele mai noi articole

Banana modificată genetic care nu se mai înnegrește promite să reducă masiv risipa alimentară globală. Va intra curând în supermarketurile din Marea Britanie
Banana modificată genetic care nu se mai înnegrește promite să reducă masiv risipa alimentară globală. Va intra curând în supermarketurile din Marea Britanie
VIDEO | Plăcinte românești virale pe TikTok / Sunt pregătite de o româncă din Transilvania care și-a deschis un restaurant în Spania / Totul a început cu un caiet de rețete primit moștenire de la o bunică
VIDEO | Plăcinte românești virale pe TikTok / Sunt pregătite de o româncă din Transilvania care și-a deschis un restaurant în Spania / Totul a început cu un caiet de rețete primit moștenire de la o bunică
Cozi la mici și pastramă în Obor. Cât a costat meniul tradițional la festival
Cozi la mici și pastramă în Obor. Cât a costat meniul tradițional la festival
Unde poate fi degustat foie gras-ul românesc cu trufe premiat la un concurs mondial din Franța. Produsul va fi prezentat la București
Unde poate fi degustat foie gras-ul românesc cu trufe premiat la un concurs mondial din Franța. Produsul va fi prezentat la București
„Pepenele suspendat”, soluția găsită de micii producători din Italia după amenzi de până la 5.000 de euro / O tradiție din Puglia a ajuns în centrul unei dispute
„Pepenele suspendat”, soluția găsită de micii producători din Italia după amenzi de până la 5.000 de euro / O tradiție din Puglia a ajuns în centrul unei dispute