Un atac cibernetic fără precedent a vizat sistemele de refrigerare din raioanele marilor lanțuri de supermarketuri din Franța, printre care Intermarché, Leclerc, Monoprix și Coopérative U. Hackerii au preluat controlul de la distanță asupra congelatoarelor și vitrinelor frigorifice, crescând temperatura internă a acestora și compromițând stocurile de alimente proaspete și congelate, anunță G4Media citând Le Parisien.

Cum a fost posibil atacul

Atacul cibernetic a vizat direct sistemele de control al refrigerării produse de compania Danfoss. Aceste sisteme au un rol critic în gestionarea magazinelor. Monitorizează de la distanță temperatura congelatoarelor și a vitrinelor frigorifice. Declanșează alerte automate în caz de defecțiuni sau creșteri suspecte ale temperaturii. Inițiază ciclurile periodice de dezghețare automată.

Infractorii cibernetici au exploatat o vulnerabilitate de securitate necorectată (cunoscută încă din această vară) din versiunile mai vechi ale software-ului. Odată preluat controlul asupra echipamentelor industriale, hackerii au setat temperaturile la niveluri ridicate, făcând toate produsele afectate improprii pentru consum și vânzare.

Mii de alimente compromise în sute de magazine

Consecințele financiare și logistice sunt considerabile pentru marii comercianți cu amănuntul. Intermarché, Leclerc și Monoprix au fost afectate în aproximativ 150 de locații. Coopérative U a avut nevoie de intervenție în „mai puțin de o sută de magazine”.

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Dominique Schelcher, președinta Coopérative U, a confirmat incidentul printr-un mesaj pe rețeaua X (fostul Twitter):

„Un atac cibernetic afectează instalațiile de producție frigorifică ale mai multor magazine din rețeaua noastră încă de aseară. Echipele noastre sunt complet mobilizate, împreună cu specialiștii în refrigerare, pentru a restabili situația cât mai repede posibil.”

Echipele tehnice lucrează contra cronometru pentru remedierea erorilor și repornirea sistemelor de răcire, în timp ce autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili originea atacului.