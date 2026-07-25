Bucătăria mexicană înseamnă mult mai mult decât preparate foarte picante. Porumbul, ardeiul iute, fasolea, roșiile, carnea gătită lent și sosurile aromate formează baza unei gastronomii cu diferențe importante de la o regiune la alta.

CNN a inclus 23 de preparate într-o selecție a celor mai cunoscute mâncăruri mexicane. Lista nu stabilește un clasament, însă trei dintre acestea oferă o imagine bună asupra diversității locale: chilaquiles, tacos al pastor și elote. Toate pot fi pregătite și acasă, cu unele adaptări pentru ingredientele mai greu de găsit.

Chilaquiles, micul dejun mexican cu tortilla și salsa

Chilaquiles este unul dintre cele mai populare preparate servite dimineața în Mexic. Rețeta pornește de la tortilla de porumb tăiată în triunghiuri, prăjită până devine crocantă și apoi amestecată cu salsa roșie sau verde.

Preparatul este completat, de obicei, cu smântână mexicană, brânză proaspătă, ceapă, coriandru și avocado. Deasupra se poate adăuga un ou prăjit, carne de pui mărunțită sau carne de vită. Secretul este ca bucățile de tortilla să absoarbă sosul, dar să nu devină complet moi.

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Ingrediente pentru patru porții:

12 tortilla de porumb;

500 ml salsa roșie sau verde;

150 g carne de pui fiartă și mărunțită, opțional;

100 ml smântână;

100 g brânză feta sau queso fresco;

o ceapă mică;

coriandru proaspăt;

ulei și sare;

patru ouă, opțional.

Taie tortilla în triunghiuri și prăjește-le în ulei până devin aurii. Scoate-le pe un prosop de hârtie și presară puțină sare. Încălzește salsa într-o tigaie, adaugă bucățile de tortilla și amestecă atent timp de două-trei minute. Dacă folosești carne de pui, adaug-o odată cu tortilla. Servește preparatul cu smântână, brânză sfărâmată, ceapă, coriandru și câte un ou prăjit.

Tacos al pastor, preparatul inspirat de shawarma

Tacos al pastor reprezintă unul dintre cele mai cunoscute exemple ale influențelor străine asupra bucătăriei mexicane. Preparatul a fost inspirat de tehnica folosită de imigranții libanezi pentru shawarma, dar a fost adaptat cu ingrediente și arome locale.

În varianta tradițională, carnea de porc marinată este așezată pe o tijă verticală și friptă lent. Bucățile rumenite sunt tăiate direct de pe rotisor și puse în tortilla mici de porumb. Deasupra se adaugă ananas, ceapă, coriandru și salsa.

Acasă, carnea poate fi pregătită într-o tigaie foarte încinsă sau pe grătar.

Ingrediente pentru patru porții:

700 g pulpă sau spată de porc, tăiată în felii subțiri;

trei ardei guajillo uscați;

două linguri de pastă de achiote;

doi căței de usturoi;

60 ml suc de portocale;

două linguri de oțet;

câte o jumătate de linguriță de oregano și chimion;

300 g ananas;

12 tortilla mici de porumb;

ceapă, coriandru, lime și sare.

Înmoaie ardeii în apă fierbinte, apoi pasează-i împreună cu pasta de achiote, usturoiul, sucul de portocale, oțetul și condimentele. Acoperă carnea cu marinada și las-o la frigider cel puțin patru ore.

Frige feliile într-o tigaie sau pe grătar până se rumenesc, apoi taie-le în bucăți mici. Rumenește separat feliile de ananas. Încălzește tortilla și umple-le cu carne, ananas, ceapă și coriandru. Servește tacos al pastor cu suc de lime și salsa.

Elote, porumbul mexican cu brânză și ardei iute

Elote este una dintre cele mai răspândite gustări stradale din Mexic. Știuletele de porumb este fiert sau copt pe grătar, apoi acoperit cu un amestec cremos și presărat cu brânză, ardei iute și suc de lime.

Combinația reunește gustul dulce al porumbului cu aromele sărate, acre și picante ale toppingurilor. În Mexic, preparatul este vândut frecvent pe un băț, pentru a putea fi mâncat ușor pe stradă.

Brânza utilizată în mod tradițional este Cotija. Dacă aceasta nu este disponibilă, poate fi înlocuită cu o brânză feta mai uscată sau cu parmezan.

Ingrediente pentru patru porții:

patru știuleți de porumb;

60 g maioneză;

60 g smântână;

100 g brânză Cotija sau feta;

o limetă;

o linguriță de pudră de ardei iute;

sare.

Fierbe porumbul în apă cu sare până devine fraged sau coace-l pe grătar, întorcându-l până se rumenește uniform. Amestecă maioneza cu smântâna și unge fiecare știulete.

Tăvălește porumbul prin brânza mărunțită, presară pudră de ardei iute și adaugă suc proaspăt de lime. Elote se servește imediat, cât porumbul este încă fierbinte.