Ingredientele românești rămân un reper important în bucătăriile consumatorilor, arată același sondaj G4Food dedicat Zilei Naționale. Pentru 48,9% dintre respondenți, folosirea produselor locale este „importantă”, motiv pentru care încearcă să le aleagă cât mai des.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Pentru 19,7%, această preferință este chiar mai pronunțată: „foarte important – întotdeauna aleg produse românești”.

Pe de altă parte, 20,3% declară că alegerea ingredientelor locale depinde în principal de preț și de disponibilitate, ceea ce confirmă faptul că accesibilitatea rămâne un criteriu decisiv în comportamentul de consum.

Aceste rezultate vin în completarea tabloului general al „Hărții gusturilor românești 2025”. În aceeași cercetare, ceapa a fost identificată ca ingredient-fanion al bucătăriei românești, iar sarmalele continuă să domine topul preparatelor percepute ca definitorii. În plus, băuturile tradiționale, în special țuica și pălinca, au fost votate de peste 64% drept cele mai puternice simboluri lichide ale identității naționale.

Prin acest sondaj, deschis până pe 30 noiembrie, G4Food și-a propus să afle nu doar preferințele culinare ale românilor, ci și cât de ancorate sunt acestea în producția locală și în legătura afectivă cu ingredientele de acasă.