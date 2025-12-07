Articole / Reportaje

Românii aleg produsele locale: Aproape 50% încearcă să cumpere cât mai des ingrediente românești, conform unui sondaj G4FOOD

7 decembrie
exportul-de-branzeturi-italiene-in-UE-depaseste-pentru-prima-data-nivelul-Germaniei Foto: Freepik

Ingredientele românești rămân un reper important în bucătăriile consumatorilor, arată același sondaj G4Food dedicat Zilei Naționale. Pentru 48,9% dintre respondenți, folosirea produselor locale este „importantă”, motiv pentru care încearcă să le aleagă cât mai des.

Pentru 19,7%, această preferință este chiar mai pronunțată: „foarte important – întotdeauna aleg produse românești”.

Pe de altă parte, 20,3% declară că alegerea ingredientelor locale depinde în principal de preț și de disponibilitate, ceea ce confirmă faptul că accesibilitatea rămâne un criteriu decisiv în comportamentul de consum.

Foto: G4Food

Aceste rezultate vin în completarea tabloului general al „Hărții gusturilor românești 2025”. În aceeași cercetare, ceapa a fost identificată ca ingredient-fanion al bucătăriei românești, iar sarmalele continuă să domine topul preparatelor percepute ca definitorii. În plus, băuturile tradiționale, în special țuica și pălinca, au fost votate de peste 64% drept cele mai puternice simboluri lichide ale identității naționale.

Prin acest sondaj, deschis până pe 30 noiembrie, G4Food și-a propus să afle nu doar preferințele culinare ale românilor, ci și cât de ancorate sunt acestea în producția locală și în legătura afectivă cu ingredientele de acasă.

