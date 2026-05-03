Un condiment folosit de secole în bucătărie și în medicină ar putea avea beneficii importante în lupta cu obezitatea. Este vorba despre chimenul negru (Nigella sativa), ale cărui semințe au demonstrat, într-un nou studiu, efecte directe asupra formării celulelor de grăsime și asupra nivelului colesterolului din sânge. Cercetarea, realizată de o echipă de la Osaka Metropolitan University, sugerează că semințele de chimen negru ar putea deveni un aliment funcțional important în prevenirea obezității și a bolilor metabolice asociate, scrie Sci.News.

Chimenul negru este utilizat de secole în medicina tradițională din Asia de Sud, Africa de Nord și zona mediteraneană. Semințele și uleiul extras din ele sunt bogate în compuși bioactivi, precum alcaloizi, flavonoide și uleiuri esențiale, care le oferă proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Printre cele mai importante substanțe active se află timochinona, un compus despre care cercetările anterioare au arătat că influențează metabolismul grăsimilor.

Scade colesterolul „rău” și crește colesterolul „bun”

Pentru a testa efectele reale, cercetătorii au combinat experimente de laborator cu un studiu clinic pe oameni. În partea clinică, participanții au consumat zilnic câte 5 grame de pulbere de semințe de chimen negru, echivalentul unei linguri, timp de opt săptămâni.

La final, rezultatele au arătat schimbări importante în profilul lipidic al participanților. Cercetătorii au observat reduceri semnificative ale trigliceridelor, colesterolului total și colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterol rău”. În același timp, nivelul colesterolului HDL, considerat protector pentru inimă, a crescut. Aceste modificări sunt asociate cu un risc mai mic de boli cardiovasculare și cu o sănătate metabolică mai bună.

Cum acționează asupra grăsimii

Partea de laborator a studiului a adus poate cea mai importantă descoperire. Extractul de chimen negru a reușit să blocheze adipogeneza, adică procesul prin care organismul formează și maturizează celulele adipoase. Mai exact, cercetătorii au observat că a fost împiedicată acumularea picăturilor de grăsime și diferențierea celulelor care devin adipocite. Pe scurt, condimentul pare să acționeze direct asupra mecanismului prin care corpul stochează grăsime.

Coordonatoarea studiului, Akiko Kojima-Yuasa, spune că rezultatele sunt promițătoare. Potrivit acesteia, semințele de chimen negru pot deveni un instrument util în prevenirea obezității și a bolilor legate de stilul de viață. Cercetătorii vor însă studii mai ample și mai lungi pentru a vedea dacă efectele se mențin și în timp și dacă există beneficii suplimentare asupra rezistenței la insulină și inflamației cronice.

Nu este o soluție miraculoasă

Specialiștii atrag atenția că, deși rezultatele sunt încurajatoare, chimenul negru nu este un tratament pentru obezitate. El poate fi un ajutor într-un stil de viață echilibrat, care include alimentație sănătoasă, mișcare și somn adecvat. În plus, în doze mari sau sub formă de suplimente, poate interacționa cu anumite medicamente, mai ales cele pentru tensiune, diabet sau coagulare.

Semințele de chimen negru sunt folosite frecvent în curry-uri, pâine, murături sau preparate cu legume și carne. Pot fi consumate și măcinate, adăugate în iaurt sau smoothie-uri. Studiul sugerează că o cantitate mică, dar constantă, ar putea avea efecte benefice asupra metabolismului.