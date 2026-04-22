Cardiolog: Există două alimente în dieta ta zilnică care îți distrug sănătatea fără să îți dai seama

22 apr. 2026, Nutriție
Foto: zdrowiebezlekow
Cuprins
  1. Inamicii tăcuți: zahărul adăugat și făina rafinată
  2. Riscurile majore pentru organism
  3. Ce se întâmplă dacă renunți la aceste alimente

Eliminarea acestora provoacă schimbări rapide și profunde în organism încă din primele 24 de ore, susțin experții în sănătate cardiovasculară, relatează ABC.

„Există două alimente care îți distrug sănătatea fără să realizezi”, avertizează Aurelio Rojas, specialist în sănătate cardiovasculară. În cele mai recente intervenții ale sale, expertul trage un semnal de alarmă asupra unor produse omniprezente în dieta modernă, care sunt strâns legate de bolile metabolice, cardiovasculare și de creșterea alarmantă a cazurilor de cancer în rândul tinerilor.

Inamicii tăcuți: zahărul adăugat și făina rafinată

Cele două ingrediente vizate sunt zahărul rafinat și făina albă (rafinată). Specialiștii în nutriție subliniază că organismul uman nu are nevoie de zahăr procesat pentru a supraviețui, deoarece își poate extrage carbohidrații necesari din surse naturale, precum fructele, legumele sau cerealele integrale.

Consumul actual depășește cu mult recomandările oficiale. În timp ce Organizația Mondială a Sănătății recomandă maximum 25 de grame de zahăr pe zi, consumul mediu în multe țări europene este de două sau chiar trei ori mai mare.

Riscurile majore pentru organism

  • Obezitate și grăsime abdominală: Zahărul furnizează „calorii goale”, contribuind la acumularea grăsimii viscerale (în jurul organelor).

  • Diabet de tip 2: Vârfurile de glicemie suprasolicită pancreasul și duc la rezistența la insulină.

  • Boli cardiovasculare: Consumul ridicat crește tensiunea arterială, trigliceridele și riscul de infarct sau accident vascular cerebral cu până la 30%.

  • Sănătatea creierului: Poate provoca „ceață mentală”, probleme de memorie, depresie și dependență, activând circuitele de recompensă ale creierului în mod similar substanțelor interzise.

  • Inflamație cronică: Este legat de peste 40 de efecte negative, inclusiv carii, gută, acnee, migrene și îmbătrânire celulară accelerată.

Ce se întâmplă dacă renunți la aceste alimente

Conform doctorului Rojas, eliminarea acestor produse din rutina zilnică declanșează un proces de regenerare vizibil încă din prima zi. Prin evitarea fluctuațiilor constante de insulină, corpul începe să reducă inflamația generalizată și să își recapete nivelul natural de energie.

„Nu este vorba neapărat de a le elimina complet pentru totdeauna, dar dacă fac parte din rutina ta zilnică, mai devreme sau mai târziu corpul îți va trimite un semnal de alarmă”, avertizează cardiologul.

